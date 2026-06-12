La rectificación de la FIA por el podio de Gasly desata el malestar de Red Bull y McLaren

Nuevo capítulo en el 'culebrón' del podio de Pierre Gasly en Mónaco. El piloto francés recibía, cinco días después, la tercera plaza del podio del Gran Premio de Mónaco después de que le fuese arrebatado tras recibir una sanción que le hizo caer hasta la séptima posición. El beneficio recayó en Isack Hadjar, quien situó el Red Bull en el podio por primera vez este curso... pero tras la rectificación de la FIA lo ha perdido. Algo que ha enfadado a la escudería de Milton Keynes, quien estudia recurrir a la decisión.

Gasly fue sancionado por exceso de velocidad en el 'pitlane' durante la carrera hasta en dos ocasiones. El francés terminó tercero en pista, pero perdió el podio debido 10 segundos de sanción por superar el límite máximo de velocidad permitido en el pitlane (60 km/h), en 0,1 km/h y 0,4 km/h, respectivamente. Una decisión que no gustó ni al piloto ni al equipo, quienes se acogieron al "derecho de revisión".

Isack Hadjar compartió podio con Kimi Antonelli y Lewis Hamilton / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Durante la pasada carrera, hasta cinco pilotos fueron sancionados por exceso de velocidad en el carril de boxes: el francés, Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri y Franco Colapinto. Eso generó precocupación y la idea de que podría haber habido problemas con el sistema de bucles de cronometraje utilizado para controlar la velocidad en el pitlane. Ese, para Alpine, podría haber sido el desencadenante de tantas sanciones.

La escudería francesa presentó pruebas y alegatos para demostrar que la sanción no era justa. Y finalmente, la FIA admitió este viernes su error y comunicó que las sanciones a Pierre Gasly en Mónaco quedan sin efecto. De esta manera, el piloto francés recuperaba la cuarta plaza y Hadjar caía hasta la cuarta posición.

De la felicidad de Gasly... a las discrepancias

De esta manera, la FOM, responsable del cronometraje de la F1, hablaba de una discrepancia en la forma de medir la velocidad a la entrada del particular pitlane. Por su parte, otros equipos defendieron sus intereses ante la FIA. El director deportivo de Red Bull, Stephen Knowles, dijo que el procedimiento de medición de velocidad en el pitlane fue consistente durante todo el fin de semana y que los equipos se adaptaron a sabiendas de que el sistema de medición de la velocidad no es perfecto.

Por su parte, en McLaren también se vieron afectados por las sanciones. Pero con la ganancia de una plaza de Gasly, Oscar Piastri perdió una plaza. Will Courtenay, director deportivo de los de Woking, también se mostró en contra de devolver el podio a Pierre. Y es que el piloto australiano descendió una posición en la clasificación después de que Gasly recuperase su podio.

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Apunta 'Motorsport' que eso no significa que las dos esucderías hayan presentado ya una queja formal contra la decisión final de la FIA. Tienen 96 horas por delante para estudiar si presentar una apelación tendría resultados positivos para sus intereses.