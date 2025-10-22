El récord más triste de Lewis Hamilton con Ferrari

Lewis Hamilton se mostró más competitivo con Ferrari en el GP de Estados Unidos, pero mientras su compañero Charles Leclerc logró subir al podio en tercera posición, él tuvo que conformarse con la cuarta posición. El resultado supone un paso adelante para el británico desde que empezó su aventura en Maranello, pero a la vez confirma un récord histórico muy negativo.

Y es que, obviando los resultados al sprint y su triunfo en esta modalidad en China, Hamilton ya ha encadenado 19 grandes premios sin subir al podio, la racha más larga de un piloto de Ferrari a lo largo del tiempo.

Hasta ahora ese triste 'honor' estaba en poder del francés Didier Pironi, que en 1982 necesitó 19 carreras para lograr su primer podio con la Scuderia. Rompió su sequía en el Gran Premio de San Marino y lo hizo a lo grande, con un triunfo ante Gilles Villeneuve y Michelle Alboreto. Desde entonces, ningún piloto había tardado tanto en subir al cajón vestido de rojo.

Hamilton llegó a Maranello en medio de una enorme expectación, como sustituto de Carlos Sainz, y según Ferrari, para formar una "dupla de ensueño" con Charles Leclerc, pero en lo que va de curso el monegasco ya acumula seis podios y supera a Lewis tanto en clasificación como en carrera.

En la general del Mundial, Leclerc marcha quinto y Hamilton es sexto, con 50 puntos menos que su compañero

clasificación general, el de Stevenage ocupa la sexta posición con 142 puntos, 50 menos que su compañero. Al sprin ganó en China y fue tercero en Miami, pero en las carreras dominicales su mejor resultado es ese cuarto de Austin, que previamente logró en Emilia Romagna, Austria y Gran Bretaña, en su circuito 'fetiche' de Silverstone.

"Naturalmente, quiero estar más arriba, así que tengo que seguir trabajando. Tan cerca, pero tan lejos... pero sí, tengo que seguir intentándolo", resumió tras la cita del pasado domingo en el Circuito de las Américas.