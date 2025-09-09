El récord histórico que batió Verstappen en Monza

Max Verstappen completó un fin de semana redondo en el Autódromo de Monza. Además de batir claramente a los McLaren en clasificación y en carrera, para llevarse su tercera victoria de la temporada, el campeón de Red Bull se marchó de Italia con un nuevo récord histórico, desbancando una marca de velocidad que tenía Michael Schumacher desde 2003.

La carrera del pasado domingo fue la más rápida de la historia, ya que Max la completó a un promedio 250,706 kilómetros/hora .

Monza, con sus largas rectas y pocos puntos de es el circuito más veloz del calendario, pero la carrera del pasado domingo fue lo nunca visto, ya que el ganador, Verstapppen, completó las 53 vueltas previstas en solo 73 minutos.

Hace 22 años Schumacher firmó una gran victoria en Monza, camino de su sexto Mundial, pero entonces su media fue 247,586 kilómetros/hora, una marca ampliamente superada ahora por el piloto neerlandés.