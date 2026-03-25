Un reconocido exingeniero de la Fórmula 1 pone en jaque a Alonso: "No es el piloto que sacará a Aston Martin del apuro"

La Fórmula 1 afronta un nuevo fin de semana de carreras, el tercero del curso para los 22 pilotos que conforman la parrilla. Mientras Mercedes quiere conservar la buena inercia de este inicio de temporada, en Aston Martin esperan poder mejorar las sensaciones nefastas que dejaron las citas en Albert Park (Australia) y Shangái (China). El pesimismo sigue rodeando la escudería de Silverstone y las voces de personalidades reconocidas dentro del 'paddock' no invitan al optimismo. El último en opinar acerca la situación ha sido Jock Clear, antiguo ingeniero de Mercedes y Ferrari.

No hay duda alguna de que el inicio de 2026, que ha estado marcado por la polémica en torno al nuevo reglamento, ha sido un auténtico jarro de agua fría para Aston Martin. Lo que se presentaba como un proyecto ambicioso, liderado por uno de los grandes ingenieros de la historia de la Fórmula 1, Adrian Newey, ha terminado en decepción absoluta y se ha traducido en un AMR26 muy poco fiable, con un motor con vibraciones y sin velocidad punta. De hecho, Alonso se retiró en Shangái por dolores en manos y pies debido a las vibraciones de la nueva unidad de potencia Honda.

Fernando Alonso, con sus mecánicos en Shanghai / Mark Sutton/ Aston Martin F1 Team

Sobre toda esta situación que rodea la fábrica de Silverstone se ha pronunciado el ingeniero Jock Clear en una entrevista para 'Ignition Casino'. "Todos estamos muy sorprendidos, pero a menos que estés dentro de Aston, no sabes realmente dónde están los problemas", comenzaba diciendo.

El reconocido ingeniero, que trabajó en el pasado con pilotos de la talla de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, asegura que el problema no va a resolverse antes de 2027. "Si solo consideramos el desarrollo, llevará algún tiempo; estamos hablando del próximo año. Si, por otro lado, tienen un problema específico que pueden resolver y que de repente les proporciona otros 100 caballos de fuerza, entonces ese sería un escenario mejor", decía el ingeniero. "Me cuesta entender por qué están tan lejos del ritmo", expresaba.

La situación podría no mejorar hasta 2027

Pero eso no es todo. El británico, que en el pasado ya trabajó en otros proyectos como Benetton, Williams, BAR, o BrawnGP, tampoco considera a Fernando Alonso la persona idónea para liderar el proyecto. "Alonso es uno de los pilotos con los que nunca he trabajado. Ni siquiera creo haber hablado nunca con él. No lo entiendo en absoluto. Claro, sé que es un piloto brillante, realmente brillante", dijo, para posteriormente lanzar la bomba.

"Alonso no es el piloto que sacará a Aston Martin de este apuro", opinaba, aunque posteriormente admitía que "la verdad es que no soy la persona más indicada para responder a esto, porque no sé nada sobre la configuración de Aston Martin". El ingeniero no tiene ningún tipo de duda de que el asturiano es un gran piloto. "Ha hecho algunas cosas en los coches que son increíbles, pero si tuviera que elegir un piloto para salir de esta difícil situación, Alonso no sería sin duda mi primera opción", valoraba. "Ese es mi temor. Esta situación no se ajusta en absoluto a sus habilidades", terminaba diciendo.