La 'receta' de Ecclestone para la F1 en tiempos modernos

Bernie Ecclestone cumplirá 96 años en octubre, casi una década después de ceder el control de la Fórmula 1. Desde entonces, sus apariciones en el paddock son contadas, pero nunca pasa desapercibido. Este domingo en Austria, el magnate británico entregó el trofeo de ganador a George Russell en el podio del Red Bull Ring y mostró una energía y salud a prueba de hierro. Tras la carrera, incluso se permitió dar algunos consejos a la actual cúpula directiva de Liberty, que encabeza Stefano Domenicali. Una receta a la ‘antigua’ para la F1 en tiempos modernos.

Tras expresar su respaldo a la gestión del actual presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, Ecclestone la comparó positivamente con la de sus predecesores, Jean-Marie Balestre, Max Mosley y Jean Todt. Cabe destacar que su esposa actual, la abogada brasileña Fabiana Flosi, 45 años más joven que él, colabora activamente con la Federación.

"No es tarea fácil hacer lo que ha hecho (Sulayem) y creo que está intentando que todo funcione correctamente y esté un poco actualizado”, valoró Ecclestone. “Desafortunadamente no se puede tener razón al cien por cien siempre, pero no veo nada que haya hecho hasta ahora que no debiera haber hecho. Hay una o dos cosas que espero que haga en el futuro. Motor de tres litros. Me da igual si es un V8, un V10 o un V12. Creo que probablemente todos estarían contentos con eso. Sería lo correcto", dijo Bernie, que, eso sí, advirtió sobre los fabricantes de la industria automovilística y la apuesta por la electrificación. "El único cambio que les gusta hacer cuando se hartan es marcharse sin preguntar", ha dicho.

Sobre la marcha económica de la FIA bajo el mandato de Sulayem, Ecclestone recordó que el déficit en 2021, entorno a los 24 millones de euros, ha pasado a tener un beneficio de 6,7 millones de euros en el ejercicio fiscal de 2025. "Ha tenido una tarea difícil. Porque heredó cosas que no inició, así que no tenía libertad de acción. Fue elegido para hacer algo de lo que no tenía ni idea. Ha ido aprendiendo todo lo que se debe y no se debe hacer, y creo que ha hecho un trabajo excelente", insistió. "Financieramente, está llevando a la FIA a la posición que debería haber tenido desde el principio".

Por último, Ecclestone fue crítico con varios aspectos del formato actual de la Fórmula 1: “24 carreras es un error para todos, incluido el público. La gente se pierde una carrera y se pregunta: ¿veremos otra en un par de semanas o algo así?. Y el sprint, no tengo ni idea de qué se trata".