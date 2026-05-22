El 'recadito' de Hamilton a Alonso al recordar Canadá 2007: "Nos pusieron la misma gasolina... y gané"

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a Canadá, un escenario muy especial para Lance Stroll, que corre en casa, pero también para otros pilotos que guardan buenos recuerdos en el trazado de Montreal. Uno de ellos es Lewis Hamilton. El británico consiguió allí su primera victoria en Fórmula 1, de las 105 que acumula. Un triunfo que, de alguna manera, está vinculado con Fernando Alonso y que repasó durante la jornada del jueves, ante la cita que se disputará en el Circuit Gilles Villeneuve.

Imposible no recordar aquellos tiempos en los que Lewis Hamilton y Fernando Alonso protagonizaron una de las rivales más sonadas de la historia de la Fórmula 1. Rondaba el año 2007 y el británico acababa de aterrizar en el 'Gran Circo' como 'rookie' para compartir box en McLaren con Fernando Alonso, que venía de ganar dos campeonatos consecutivos con Renault. Fue un curso lleno de tensiones en la fábrica de Woking, con dos pilotos con hambre de ganar de forma constante.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton en Montreal en 2007 / KERIM OKTEN / EFE

Hamilton aterrizó en la sexta cita de aquel curso, en Canadá, y se mostró competitivo desde el primer momento, mientras que Alonso nada más hizo que experimentar problemas. Se llevó la 'pole' y la victoria, la primera de las 3 que conseguiría en el transcurso de la temporada 2007 y que le permitirían ser subcampeón tras el título de Kimi Räikkönen con Ferrari. Pero no lo tuvo tan fácil como parece, tal y como reveló este jueves en la rueda de prensa previa al GP de este 2026.

"Mi primera victoria en la F1, en Canadá, siempre será la que mejor recuerde aquí", expresaba Hamilton en su llegada a la rueda de prensa. "Al empezar la temporada me dijeron que estaría a medio segundo de Fernando, que no me sorprendiera, pero luego estaba con él pegado desde el principio", recordaba. "Me costó acostumbrarme a utilizar el control de tracción, Fernando lo tenía siempre al máximo y yo al mínimo, pero eso perjudicaba las prestaciones y me llevó un tiempo acostumbrarme a utilizarlo", expresó.

Hamilton y Alonso en pista en el GP de Canadá de 2007 / KERIM OKTEN / EFE

"Sólo fue mi sexta carrera. En las primeras, a Alonso le dejaban elegir el combustible y sólo él podría salir con menor cantidad. Yo sentía que debía esforzarme el doble para estar por delante", decía en la rueda de prensa el británico. "Presioné para que nos diesen la misma cantidad y les decía que me diesen la oportunidad. Hasta que nos la dieron. Conseguí la pole y gané", recordaba Lewis.

Para Hamilton, aquella fue la primera muestra del hambre que tenía por ganar, enfrentándose incluso a uno de los pilotos más talentosos de la parrilla sin importarle ser el 'novato'. "Fernando era muy rápido, pero yo muy competitivo y no podía aceptar terminar segundo. Luché por lo que creía... y el resto es historia", recordaba el siete veces campeón de Fórmula 1. "Me demostré que siempre hay que luchar por lo que crees. Fue un momento clave en mi carrera”, sentenció.

Queda Lewis para rato

Estas declaraciones llegaron a la vez que las que ofreció confirmando que queda Hamilton para rato. En las últimas semanas se ha especulado con una posible retirada de la leyenda. "Sigo centrado, sigo motivado. Todavía amo lo que hago con todo mi corazón. Voy a estar aquí bastante tiempo, así que acostumbraos", decía Lewis, respondiendo a sus detractores.

"Hay mucha gente que intenta jubilarme, pero ni siquiera estoy pensando en esto", avisó Hamilton en la rueda de prensa. Y es que Lewis mira mucho más allá de 2027. "Estoy ya pensando ya qué vendrá a continuación, en qué será lo siguiente y estoy planificando los próximos 5 años. Y mi intención es seguir aquí”, sentenció en la previa de Canadá.