La reacción de Lawson a su despido en Red Bull

Red Bull confirmó este jueves el intercambio de pilotos en sus dos estructuras en la Fórmula 1: Tras solo dos grandes premios en el primer equipo, Liam Lawson ha sido degradado al Visa RB, mientras que Yuki Tsunoda ocupará su puesto a partir del próximo GP de Japón (4-6 abril). El neozelandés, que no ha hecho aún declaraciones, ha mostrado su evidente decepción a través de sus redes sociales.

Lawson llegó a Red Bull para sustituir a Checo Pérez con altas expectativas, convencido de que podía hacerlo mejor que el mexicano. Pero sus actuaciones en Australi y China fueron desastrosas y los jefes de Red Bull no tuvieron 'piedad'. Para Helmut Marko, "Liam había entrado en una espiral negativa de la que era imposible salir, como un boxeador derribado. Se vino abajo por la presión y no cumplió".

En su mensaje en instagram, Lawson lamenta que su aventura en Red Bull haya sido tan breve y da las gracias por tener una oportunidad de volver al coche del Visa RB.

“Ser un piloto de @redbullracing ha sido mi sueño desde que era un niño, es por lo que he trabajado toda mi vida. Es difícil, pero estoy agradecido por todo lo que me ha traído hasta este punto. A cada uno de ustedes que están a mi lado, gracias por todo el apoyo, significa el mundo”, ha escrito Lawson.

El neozelandés agradece a Racing Bulls la bienvenida y dice estar ansioso por correr en el GP de Japón con ellos. “Gracias @visacashapprb por la cálida bienvenida, estoy emocionado y listo para ir a trabajar a uno de mis lugares favoritos”, finaliza.

En su primera carrera con Red Bull en Australia, Lawson abandonó por accidente bajo la lluvia después de una pesima clasificación el sábado; En China también cayó en Q1 tanto para la carrera Sprint como en la carrera principal. Partió al fondo de la parrilla y no puntuó en todo el fin de semana.

Está por ver si su sustituto Yuki Tsunoda logra mejorar estos resultados con un coche, el RB21, muy nervioso y difícil de pilotar y que incluso Max Verstappen reconoce que le cuesta controlar. El neerlandés, por cierto, también utilizó las redes sociales para dejar claro que no aprueba la rápida destitución de Lawson, al darle 'like' a un crítico mensaje de su compatriota y ex piloto Giedo Van der Garde contra los métodos de Red Bull con su cantera.