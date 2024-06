La razón por la que Mercedes no fichará a Carlos Sainz

Sin asiento asegurado para la próxima temporada, Carlos Sainz agota sus opciones para seguir en la Fórmula 1. El piloto madrileño no acabará en Mercedes después de la decisión de la escudería alemana de apostar por Kimi Antonelli, una apuesta que ahora ha explicado Toto Wolff en sus declaraciones más recientes a Sky Sports.

El jefe principal de la escudería alemana confirmó la decisión de Mercedes de apostar por Kimi Antonelli para la próxima temporada. La marcha del legendario Lewis Hamilton dejaba un asiento libre en Mercedes que se especulaba que podría ocupar Carlos Sainz, aunque finalmente la puerta se ha cerrado con la llegada del joven piloto italiano.

Toto Wolff ha salido a dar explicaciones este lunes sobre la decisión de la escudería de confiar en el inexperto piloto: "Queremos reinventarnos un poco en el futuro, Kimi Antonelli definitivamente encaja en ese perfil", confirmó. El jefe de equipo de Mercedes reconoce que esperan una nueva etapa en la escudería alemana con la marcha de Lewis Hamilton, un soplo de aire fresco que inicie un nuevo ciclo ganador.

Un matrimonio que no se producirá

La decisión de Mercedes se ha tomado a pesar del interés de la escudería alemana en Carlos Sainz. El piloto madrileño, que será el principal damnificado de la llegada de Hamilton a Ferrari, sigue sin asiento para la próxima temporada mientras agota sus opciones para seguir en la Fórmula 1.

El jefe de equipo de Mercedes se ha referido a esta situación: "Carlos Sainz merece un asiento top porque ha hecho un trabajo fantástico -ha empezado-, está haciendo un trabajo genial esta temporada". El equipo alemán tiene en gran estima al piloto madrileño, aunque parece que la decisión de buscar un cambio generacional se ha acabado imponiendo en Mercedes finalmente.

Mercedes tomó la decisión tan pronto como pudieron para no dar falsas esperanzas a Carlos Sainz: "No queríamos que Carlos esperara porque necesita tomar las decisiones por sí mismo, eso es justo", reconoció. Un matrimonio que no se terminará de producir a pesar de la voluntad de ambas partes de unir sus caminos.