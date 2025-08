Ralf Schumacher, vetado por Aston Martin: "No les gustamos mucho"

Donde las dan las toman y en Aston Martin han decidido tomar medidas contra 'Sky Sports' y no concederles entrevistas, después de que el medio se haya mostrado crítico con el rendimiento de la escudería en esta temporada.

La relación entre el medio de comunicación y Aston Martin tuvo un punto de inflexión durante el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, cuando Ralph Schumacher, comentarista de 'Sky' pidió en directo que Lance Stroll se disculpara por sus 'payasadas' durante la prueba. Hacía referencia el alemán a las declaraciones del canadiense, que se quejó por radio afirmando que "esta es la peor mierda que he conducido jamás".

Después llegó el Gran Premio de Bélgica en el que Aston Martin no obtuvo tampoco buenos resultados aunque sí mejoró en Hungría, última prueba antes del parón estival. Fernando Alonso fue quinto, con Stroll séptimo y el buen hacer del equipo suscitó un fuerte interés entre los medios de comunicación.

Fue entonces cuando Aston Martin decidió no dar acceso a los comentaristas de 'Sky Sports', Schumacher y su compañero Peter Hardenacke. “Sé que no nos dan más entrevistas porque no les gustamos mucho en este momento”, comentó el expiloto de Fórmula 1 en directo, a lo que Hardenacke añadió: "Fuimos demasiado críticos con la gente de Aston Martin".

Según el medio alemán 'Bild', la decisión de la escudería de Lawrence Stroll no tiene solo que ver con las críticas, sino también por el poco interés que 'Sky' muestra por el equipo en otros eventos como las ruedas de prensa.

Otros precedentes

No es la primera vez que un equipo boicotea el trabajo de 'Sky Sports'. En la temporada 2022 fue Red Bull la que tomó la decisión de no conceder entrevistas ni otro tipo de declaraciones a la cadena.

La polémica entonces giró en torno a Ted Kravitz, comentarista en ese momento, y su descontento con el primer título de Max Verstappen, y la misma F1 tuvo que mediar en el asunto para acabar con la situación.