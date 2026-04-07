Ralf Schumacher, tajante sobre Verstappen: "Si se retira, vendrá otro en su lugar"

La nueva Fórmula 1 está lejos de gustar a Max Verstappen. La era de la gestión de energía le parece al tetracampeón una "Fórmula E con esteroides" y no se seinte nada cómodo con el estilo de pilotaje que tiene que asumir con los nuevos motores 50% eléctricos. Y en medio de todo este contexto, junto con la falta de sensaciones al volante del RB22, el piloto ha ofrecido declaraciones que dejan entrever una posible retirada a finales de este mismo curso. Y sobre todo esto se ha referido el expiloto Ralf Schumacher, hermano de un heptacampeón como es Michael Schumacher.

El neerlandés, que en Japón solo pudo ser octavo, no se siente cómodo en una era en la que los pilotos deben dejar a un lado el instinto para aprender a gestionar la energía. Tal y como avanzó ‘De Telegraaf’ tras la carrera en Suzuka, el cuatro veces campeón de 'El Gran Circo' decidirá en las próximas semanas si anuncia su retirada a final de la actual temporada. Unas informaciones que no fueron más que alimentadas con sus declaraciones. "En privado estoy muy contento. Uno también espera 24 carreras, esta vez son 22, pero normalmente son 24... Y entonces uno se pregunta si vale la pena. ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Disfrutando más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo?", dijo en unas declaraciones ofrecidas a la 'BBC Radio 5 Live'.

Max Verstappen durante el fin de semana en Japón / Europa Press

"Cuando estás en la séptima u octava posición y no disfrutas de la Fórmula 1 que hay detrás, no se siente natural para un piloto de carreras. Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en la que hay que correr. Es realmente anti-piloto, llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", decía en la citada entrevista, refiriéndose a las pocas sensaciones que acumula con esta nueva era.

En caso de marcharse, la Fórmula 1 perdería a uno de los pilotos con mayor palmarés de la parrilla actual. Pero Schumacher, sin embargo, asegura que si el neerlandés deja atrás su etapa como piloto de Fórmula 1, el mundial no se verá afectado, puesto que hay grandes promesas y pilotos con nivel elevado. "Me entristecería si Max se va porque realmente me gusta. Pero si se va, que se vaya; vendrá otro en su lugar", comenzaba diciendo el alemán a 'Sky Sports F1 Alemania'.

Precisamente, señaló al compañero de box del neerlandés. "Pilotos como Hadjar están demostrando que tienen un nivel muy alto. Aunque todavía no lo veamos tanto en ritmo de carrera, en clasificación se percibe claramente. Si Verstappen quiere marcharse, debe tomar la decisión que le haga más feliz", señalaba.

Vestappen tiene que "dejar atrás su ego"

Por otro lado, alguien como Ralph, que sabe de primera mano lo que supone formar parte de 'El Gran Circo', también es consciente de los grandes sacrificios que debe hacer un piloto para viajar a las carreras, dejando a un lado la vida personal. "Lo sé por mi propia carrera. Tras años viajando constantemente, llega un momento en el que empiezas a pensar: ‘¿No sería mejor pasar más tiempo con mi familia?’", expresaba el alemán.

La situación en Milton Keynes no es la ideal. Y Ralf considera que si el RB22 rindiese mejor, tal vez Verstappen no sería igual de crítico con el nuevo reglamento. "Si ganara ahora, probablemente no le gustaría demasiado, pero le resultaría más fácil y se oirían menos críticas por su parte. Ahora simplemente tiene que dejar de lado su ego —al fin y al cabo, le pagan bien por ello— y actuar como un jugador de equipo. Eso es lo importante ahora, cerró", sentenció.