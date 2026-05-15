Ralf Schumacher, expiloto de F1, critica la longevidad de Fernando Alonso: "Ya es hora de retirarse"

La Fórmula 1 se prepara para asumir en los próximos años un cambio de guardia en la parrilla. Fernando Alonso y Lewis Hamilton, dos de los pilotos con más edad del campeonato, podrían estar ya dando sus últimos pasos, mientras que Max Verstappen se plantea seriamente también poner fin a su carrera si no cambia la situación con la nueva reglamentación.

Entre los tres atesoran muchas temporadas y hasta siete títulos mundiales, pero para algunos deberían ir planteándose poner fin a sus trayectorias. Ralf Schumacher, expiloto de F1 y hermano de Michael, tanto Alonso como Lewis deberían ya hacerse a un lado para dar paso a las nuevas generaciones. "Tengo que decir sinceramente que Hamilton está sin duda en mejor situación este año. Pero también hay que admitir que, visto el conjunto del año y a largo plazo, no tiene la más mínima posibilidad frente a Leclerc. Así son las cosas", afirmó el alemám en el podcast 'Backstage Boxengasse' de SkySport Alemania.

Hamilton y Leclerc, durante una carrera / AFP7 vía Europa Press

La contundente y controvertida opinión de Ralf, convertido ahora en analista para televisión, no se termina en el británico, sino que abarca también a Alonso. "Tienen que dejarlo", afirma rotundo. "A mí tampoco me gustaría oír eso. Pero Hamilton, y también Alonso... Han pasado una etapa fantástica en la F1, pero creo que para ambos ha llegado el momento de dejar libre el asiento a final de año para dar una oportunidad a pilotos más jóvenes", argumenta.

Entre los pilotos jóvenes a los que hace referencia destaca especialmente a uno, Oliver Bearman, actual piloto de Haas junto a Esteban Ocon. Para el germano, el joven piloto británico ha hecho méritos suficientes para ocupar un asiento en Ferrari. "Si se le da la oportunidad, sin duda la aprovechará. Eso supondrá un reto para Leclerc, de eso estoy bastante seguro", afirmó, insistiendo en que Hamilton, a sus 41 años, ya "ha alcanzado todo lo que podía alcanzar" en la F1, consciente de que "algunas personas volverán a odiarme por esto".

Fernando Alonso, en el paddock de Miami / Aston Martin F1

"Es uno de los pilotos más exitosos, o según los ingleses incluso el más exitoso de la F1. También con lo que está demostrando este año, ese regreso es fantástico. Pero todo tiene un final", zanjó al respecto.

Soniquete repetitivo

No es la primera vez que Ralf Schumacher, retirado de la Fórmula 1 desde 2012, invita a los veteranos a poner el broche a sus carreras. "A ver si se rompe ese círculo vicioso para que los pilotos jóvenes vuelvan a tener una oportunidad. En cambio, Alonso, que ahora tiene 42 años, sigue en activo. No tengo nada en contra de Fernando, pero el objetivo de la F1 no puede ser una parrilla cada vez más vieja", comentó en una entrevista para 'Speedweek' en 2024, poco después del debut de Bearman en la F1.

Por entonces, Bearman tenía 18 años y sustituyó a Carlos Sainz, recién operado de apendicitis, en el Gran Premio de Arabia Saudí, al volante de un Ferrari.