'Rajada' de Stroll en Miami: "Estamos a años luz de los coches de verdad"

Si hay un piloto de la actual parrilla que no tiene el más mínimo problema en decir lo que piensa (a menudo, lo primero que le pasa por la cabeza) es Lance Stroll. Seguramente tenga que ver con su estatus, ya que es el hijo del propietario de Aston Martin F1, el multimillonario canadiense Lawrence Stroll.

Este jueves, a los protagonistas del ‘gran circo’ les han preguntado por el polémico reglamento y los cambios acordados por la FIA, la FOM y los equipos, que serán efectivos ya durante el GP de Miami. Y Lance no ha defraudado.

En su opinión, la actual Fórmula 1 sigue estando "a años luz" de donde debería y la normativa actual seguirá siendo "fundamentalmente defectuosa" durante las próximas temporadas.

"Con suerte, este fin de semana será mejor con todo lo que está destruyendo las carreras y las vueltas de clasificación. Así que espero que sea un poco más normal de pilotar", ha soltado Stroll, que ha precisado la problemática desde el punto de vista del piloto.

"Ni siquiera pensamos tanto en toda la gestión, en levantar y dejar rodar, en cuánto acelerador aplicamos y todo eso. Pero creo que todavía estamos muy lejos de los verdaderos coches de F1 y de poder empujar al máximo sin pensar en baterías y todo eso. Estamos a años luz", ha insistido.

Stroll ha reconocido que le impresionó ver los antiguos monoplazas de F1 rodando en el circuito urbano de Mónaco durante el pasado fin de semana en el Gran Premio Histórico que se celebró en el Principado.

"Tuvimos tiempo libre durante el parón. Estuve viendo carreras antiguas al azar. Incluso tenía el Mónaco Histórico en la tele y escuché algunos Ferrari de principios de los 2000, ví lo bien que sonaban y lo pequeños y ágiles que eran. Vi algunas cámaras onboard de principios o incluso mediados de los 2000, en la era V8, V10… Y luego ves cómo es ahora la F1. Escuchas cómo suenan los coches. En comparación, antes parecía mucho más intenso y emocionante. Es triste, pero ojalá volvamos a esa dirección".

Alonso también ha sido crítico, aunque ha dado un voto de confianza a la FIA y la F1: "Hay que esperar con las reglas, no creo que nada cambie enormemente. Esta unidad de potencia y estas reglas siempre premiarán ir más despacio en las curvas, porque así tienes más energía", ha comentado el asturiano.