Rajada de Briatore por el podio arrebatado: “Mi equipo merece mucho más respeto”

Por un momento, la Fórmula 1 ha viajado años atrás a otra época, al pasado donde había marcas de tabaco patrocinando equipos. A una época con pilotos más duros como Michael Schumacher o Juan Pablo Montoya. Ha tenido que ser a través de Flavio Briatore que, en una época donde manda el ser correcto, ha dejado en llamas la rueda de prensa oficial de la FIA de jefes de equipo del Gran Premio de Italia. Al magnate, asesor de Alpine, no le ha hecho ni pizca de gracia que la FIA le acabe de retirar a su equipo el podio cosechado en Mónaco.

Pierre Gasly logró un brillante y tercer lugar en el Principado que significa mucho para el equipo de Briatore. En Enstone, se celebró con mucho fervor pero ahora la Federación se lo acaba de retirar porque entienden que el francés excedió el límite de velocidad en el pitlane de Mónaco. La acción ha traído meses de cola después de que Isack Hadjar, tercero ahora, lo celebrara y se le fuera retirado. Vaya culebrón.

Briatore, en medio de todo el mundo, ha cogido el micrófono y, con folio en mano, ha deslizado que McLaren ha influenciado a un comisario para tomar la decisión, a su juicio injusta: “Aceptamos la decisión pero lo extraño fue el cuarto juez en el panel, uno de los jueces actuó como un fiscal en esto, esto no es un problema. El problema es que está muy vinculado a la empresa McLaren porque tenemos una bonita foto de este hombre en el discurso de McLaren en 2018 en MCO. McLaren entregó dos o tres de sus coches y me parece bastante injusto que uno de los jueces estaba vinculado a un equipo que nos protestaba”.

Con silencio e incredulidad en la sala, Andrea Stella, alto cargo de McLaren, no se ha callado y ha contestado a Briatore al instante: “Esta conferencia va en una dirección insultante para McLaren, por la reputación de un equipo que merece mucho más respeto. Si alguien hace este tipo de acusaciones, que parecen muy serias, tendrán que asumir sus responsabilidades por sus palabras en un sitio público. La Audiencia de la Corte Internacional de Apelaciones se llevó a cabo bajo los estándares más altos y no deberíamos cuestionar su decisión en este espacio como se acaba de hacer”.

En la sala, para alimentar la escena, Fred Vasseur, jefe de Ferrari sentado en medio de ambos protagonistas, no sabía dónde meterse. Solo Briatore podría armar una escena así en la Fórmula 1.