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FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI

Rafa Nadal y Jon Rahm, de visita en Miami, alucinan con Fernando Alonso

"Hacer esto 20 años me parece increíble. No lo llego a entender”, valora el golfista español Jon Rahm sobre la longevidad de Alonso. Rafa Nadal, que se ha interesado por la situación de Aston Martin, reconoce que "con el cambio de reglamento, está costando un poquito, pero veremos si con el tiempo las cosas se van enderezando”.

Rahm y Nadal, con Alonso y De la Rosa en el box de Aston Martin en Miami

Rahm y Nadal, con Alonso y De la Rosa en el box de Aston Martin en Miami / Aston Martin F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Rafa Nadal ha conversado con Fernando Alonso y Carlos Sainz en Miami y ante los micrófonos de DANZ ha demostrado su interés por la F1, aunque eso sí, ha destacado que no tiene nada que ver con el tenis. “Son mundos completamente distintos, pero al final es la competición al más alto nivel. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchas decisiones importantes para elegir el equipo, los mecánicos y la gente adecuada"

"Es una gran responsabilidad, hay que gestionarlo bien, pero tanto Carlos como sobre todo Fernando ya llevan muchos años en esto. El comienzo este año, con el cambio de reglamento, está costando un poquito, pero veremos si con el tiempo las cosas se van enderezando”, ha dicho el balear.

Rafa ha disfrutado con la visita al paddock de Miami y al box de Aston Martin especialmente, aunque ha reconocido que no se atrevería a subirse a un monoplaza: ""En la pista fui valiente algún día, pero fuera de ella no lo soy suficiente. Los pilotos son unos animales", ha bromeado, impresionado. "Lo que hacen en las salidas, en los momentos de presión… Al final están yendo a 300 y pico kilómetros por hora, a centímetros de los otros. Hay que tener cosas que yo no tengo".

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También Jon Rahm alucina con la longevidad y el tesón de Fernando Alonso para mantenerse en la elite de la F1 a los 44 años: "Hacer esto 20 años me parece increíble. Mentalmente, cómo es capaz de estar a todo a 300km/h. No lo llego a entender”, ha asegurado el golfista español.

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