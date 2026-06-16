La radio de Hamilton en el momento crucial de la carrera de Barcelona

Lewis Hamilton logró su primer triunfo con Ferrari en el Gran Premi de Barcelona-Catalunya el pasado domingo y lo hizo guiado por su nuevo ingeniero Carlo Santi, que este año sustituye a Ricardo Adami, con el que el heptacampeón no conectó en su primer año en Ferrari, después de media vida junto a su inseparable Peter Bonnington 'Bono'.

La radio de tramo decisivo de la carrera, revela ahora la conversación entre Hamilton y Santi, después de que la parada de Antonelli al final de la vuelta 37, una vuelta después de Russell, catapultara al inglés a la primera posición provisional, justo antes del coche de seguridad provocado por la avería del Aston Martin de Fernando Alonso.

Santi: “Kimi está dentro. Somos P1".

Santi: “Y planeamos dar otras siete vueltas en este circuito. Esta es nuestra carrera, vamos a darlo todo en estas siete vueltas. Es el momento crucial, tenemos nuestra oportunidad”.

Santi le da a Hamilton actualización sobre el progreso de Russell en su primera vuelta completa tras salir de boxes con un segundo juego de neumáticos duros.

Santi: “Russell 20.7 en la primera vuelta después de la parada”.

En ese momento apareció coche de seguridad virtual por Alonso, que permitió a Hamilton volver al garaje para montar un segundo juego de neumáticos duros y mantener el liderato.

Santi: “Coche de seguridad virtual, coche de seguridad virtual desplegado. Manténganse positivos, manténganse positivos”

Santi: “Y el coche de seguridad en modo”

Santi: “Actualización sobre el ajuste de los alerones.”

Hamilton: “Creo que para un neumático duro, hay que ponerle un alerón”

Santi: “Entendido”

Santi: “Y vigila tu delta. Vigila tu delta”

Santi: “Y habrá doble bandera amarilla en la curva 9”

Hamilton: "¿Cuál es la brecha que tenemos detrás?"

Santi: “Si el VSC permanece, entramos a boxes”

Santi: “Veinte segundos para Russell”

Hamilton: "¿Qué significa eso para nosotros?"

Santi: “Lo estás haciendo bien. Vigila tu delta”

Santi: “Estoy añadiendo dos clics”

Hamilton: “Sí”

Santi: “Entonces, caja, caja, caja”

Santi: “Equilibrio de frenos”

Santi: “Primera marcha y recordatorio del K.”

El tono Santi se acelera al darse cuenta de que Hamilton estará cerca de Russell cuando se reincorpore.

Santi: “¡Cuidado con el tráfico, cuidado con el tráfico!”

Santi: “¡Estás luchando contra la salida de boxes de Russell! ¡Estás luchando contra la salida de boxes de Russell!”

El Ferrari reaparece con una ventaja de 1,9 segundos sobre el Mercedes de Russell, y la señal de "fin del VSC" aparece.

Santi: “¡Y tú estás delante!”

Santi: “El coche de seguridad virtual llega a su fin.”

Hamilton: “¡Buen trabajo, chicos!”

Santi: “Un recordatorio: SM desactivado manualmente.”

Hamilton: "¿Dónde? ¿En todas partes?"

Santi: “En todas partes, sí”

Hamilton: "¿Cuántas vueltas quedan?"

Santi: “En todas partes”

Hamilton: "¿Cuántas vueltas?"

Santi: “Russell tiene una ventaja de cinco vueltas en cuanto a la duración de los neumáticos”

Hamilton: “Sí, ¿cuántas vueltas quedan?”

Santi: “¡Veinticuatro!”

En la vuelta 51 de 66, el inglés preguntó si debía bajar el ritmo

Santi: “Russell tiene una ventaja de ocho segundos”

Hamilton: "¿Debería aflojar?"

Santi: “Quedan quince vueltas. Lo estás haciendo bien, así que puedes continuar”

Hamilton: “Entendido”.

Tras la victoria, el británico se comunicó con todo el equipo con un mensaje muy emotivo.

Hamilton: "Muchas gracias a todos, me habéis ayudado a lograr este sueño y no puedo agradecéroslo lo suficiente. Gracias a todos los que habéis empujado tanto desde casa, estoy muy orgulloso de vosotros".

"A mi familia, os quiero. Y a los fans, gracias por seguir recordándome quién soy, no podría haberlo conseguido sin vosotros. Gracias también por esas grandes paradas en boxes, siento haber hablado tanto. Estoy muy orgulloso de vosotros, gracias".