Racing Bulls rechaza una oferta millonaria de Abu Dhabi

Racing Bulls no está en venta. El equipo satélite de Red Bull GmbH continuará perteneciendo al grupo después de que se haya rechazado una oferta millonaria por su compra.

Según ha revelado 'The Times', el inversor estadounidense Andrew Herriot, mediante un fondo de inversión de Abu Dabi, habría presentado una desorbitada oferta de 3.000 millones de dólares para hacerse con la unidad B de Red Bull. Una cifra difícil de rechazar que, de todas formas, ha recibido un no por respuesta.

Se trata de una de las ofertas más altas, si no la mayor, realizadas por una escudería de estas características y la cifra gana aún más valor si se toma como referencia lo que pagó en 2017 Liberty Media por hacerse con la F1. El conglomerado de medios estadounidense pagó entonces 18.000 millones de dólares. Poco menos de diez años después, un solo equipo ha alcanzdo ya

Escuela de pilotos

Aunque Racing Bulls es un equipo de la zona media cumple con una función más que importante para el proyecto de la compañía de las bebidas energéticas, un banco de pruebas donde formar a sus jóvenes pilotos, de crear una cantera de calidad que pueda nutrir en caso necesario al equipo principal. En el mismo se han formado pilotos de la talla de Sebastian Vettel o el propio Max Verstappen, además de Carlos Sainz cuando la escudería competía bajo la denominación de Toro Rosso.

Max Verstappen e Isack Hadjar / Red Bull Contentpool

Una muestra más reciente es Isack Hadjar, compañero actual de Verstappen en Red Bull. El joven piloto francés formó parte del Equipo Júnior de Red Bull entre 2022 y 2024 y pasó a ser piloto reserva de Red Bull Racing en 2024, antes de dar el salto definitivo a la Fórmula 1 como piloto de Racing Bulls. Tras finalizar duodécimo de la general de pilotos en su año de debut, ha pasado este 2026 al primer equipo con buenas sensaciones, es octavo del campeonato con 60 puntos, a 31 de su compañero, que marcha séptimo.

Actualmente, la dupla de RB está formada por el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvin Lindblad, quien a sus 18 años es otra de las apuesta de futuro del grupo. Marchan décimo y undécimo del Mundial, respectivamente, en una primera mitad de campeonato en el que se han revelado como uno de los mejores de la zona media, en pugna con Alpine por la quinta plaza del Mundial de constructores.