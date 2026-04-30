Racing Bulls, Cadillac y Max Verstappen revolucionan Miami con diseños únicos

Empieza la cuenta atrás y en menos de 24 horas arranca la cuarta cita del curso 2026 de Fórmula 1 tras un parón forzado de más de un mes debido a la cancelación de las citas en Bahréin y Arabia Saudí. El Gran Circo vuelve a la acción para disputar la quinta edición del Gran Premio de Miami. Se trata de uno de los trazados con menos historia del calendario, debido a su reciente incorporación, pero que genera una gran expectación al desempeñarse en las calles de una de las ciudades más reconocidas del mundo. Una cita que suele congregar a una gran cantidad de 'celebrities' y que los equipos aprovechan para reinventar su imagen.

Uno de ellos será el Visa Cash App Racing Bulls F1 Team. La escudería, con Liam Lawson y Arvid Lindblad al volante del VCARB 03, dejará a un lado su característico azul y blanco para pasarse al color más llamativo de la paleta: el amarillo. Y no un amarillo pastel... un amarillo chillón, como el de un limón. Un color de lo más veraniego y que va a conjunto con las 'vibras' de una ciudad con tanta vida y diversidad como Miami.

“La decoración se presenta como un claro símbolo del verano: atrevida, vibrante y diseñada para destacar. Esto se refleja en la equipación del equipo, en la que el estampado cítrico amarillo captura las intrincadas texturas que se encuentran en el interior de la fruta, aportando un aspecto fresco que fusiona el rendimiento con la energía del GP de Miami”, apuntaban desde el equipo.

Tanto los pilotos, con su ropa, como el monoplaza, lucirán este color tan poco habitual en la parrilla de Fórmula 1. Además, el equipo ha anunciado una edición limitada de esta ropa que se puede conseguir a través de su tienda oficial de 'merchandising' hasta agotar existencias.

El orgullo del equipo local

Pero desde la segunda escudería de Red Bull, no son los únicos que se pondrán de gala para correr por las calles del Miami International Autodrome. La escudería local, Cadillac, también lucirá un 'livery' especial para este GP, el primero que disputará en casa tras su aterrizaje en la categoría a principios de este año.

El equipo estadounidense confirmó un cambio de imagen que cuenta con el patrocinio de TWG AI, que aseguran que integra "una expresión natural del estilo 'Americana' en su combinación de dos colores, blanco y negro", que ya se presentó por primera vez durante la última edición de la SuperBowl de la NFL, la gran fiesta del fútbol americano, en febrero de 2026.

"Orgullosos de contar con el patrocinio principal de TWG AI, este diseño reconoce la identidad estadounidense del equipo Cadillac y de TWG AI, así como su compromiso compartido con la innovación. El motivo de la bandera estadounidense se integra a la perfección en la decoración, mientras que el detallado alerón delantero incluye 50 estrellas, una por cada estado de Estados Unidos, combinando la identidad reconocible del equipo con el estilo americano", comentó el equipo, explicando el diseño.

"La decoración también presenta una mayor intensidad de color. El alerón trasero luce las letras 'USA' en los colores rojo, blanco y azul, de Estados Unidos, una sutil declaración de orgullo por los orígenes del equipo y de TWG AI. Además de la decoración especial, los pilotos, Checo Pérez y Valtteri Bottas, lucirán nuevos monos de vestir específicos para Miami, que incorporarán notas expresivas de identidad estadounidense entrelazadas con un orgullo discreto", explicaron.

Verstappen estrena casco

Pese a que el inicio de temporada de Max Verstappen no ha sido la esperada, el piloto neerlandés ya mira al frente y se planta en Miami con un casco totalmente rosa con toques en morado y dibujitos de palmeras. Sin duda, una decoración inspirada en la ciudad de Miami y en la serie 'Miami Vice' y que él mismo anunció a través de sus redes sociales.

Una decoración que rompe con el patrón habitual del tetracampeón, siempre muy fiel a los diseños tradicionales. Es por eso que no sorprende que se pueda comprar una réplica de 178 euros en escala 1:2 y de 79 euros en escala 1:4. Un toque de color a una temporada gris que ha llegado a generar incluso especulaciones de una posible retirada del hombre que dominó con Red Bull desde 2021 hasta 2024.