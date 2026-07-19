Se queda: Sainz confirma su compromiso con Williams

Carlos Sainz ya esperaba un fin de semana difícil en Spa y la carrera de este domingo ha confirmado sus temores: 16º, al final, después de penalizar cinco posiciones en parrilla por cambiar la centralita de su coche por la mañana, el piloto madrileño resumió otro día aciago al volante del FW48, aunque confirmó su total compromiso con Williams. La decisión de su futuro llegará posiblemente tras el verano, pero hoy lo ha dejado claro: Se queda.

Carlos se tocó con el Haas de Ocon en la salida y a partir de ahí se multiplicaron sus problemas: "Ha sido el típico atasco en la vuelta 1, nada que destacar realmente; solo estaba terminando la primera vuelta en La Source, pero fui víctima de que todos los que iban delante de mí redujeran demasiado la velocidad y me sorprendieron un poco algunos movimientos, pero es normal nada que decir", ha explicado.

"El problema es que tuve que cambiar el alerón delantero, ya que sufrí bastantes daños al principio de la carrera que me hacían perder bastante carga aerodinámica. Luego fue una parada en boxes lenta, obviamente por tener que cambiar el alerón, pero después de esa parada me quedé bastante atrás respecto a Bearman, Albon y Ocon, aunque conseguí recuperar mucho ritmo", ha añadido.

Con todo Sainz ha lanzado un mensaje positivo: “En la segunda parte de la carrera fui muy fuerte, muy rápido, así que, en ese sentido, estoy contento con mi ritmo de carrera una vez que todo encajó, y aliviado al ver que los problemas de la FP1, la FP2 y la FP3 fueron solo un contratiempo que logramos solucionar, y que el ritmo de carrera fueron inmejorables".

Sobre las mejoras de su equipo, ha reconocido que “Hungría no va a cambiar nada y lo único que nos puede cambiar un poco el resto del año es Bakú, aunque tampoco creo que nos cambie la vida. Sinceramente, lo único en lo que me puedo fijar es en el coche del año que viene y en cómo se está desarrollando en la fábrica", ha subrayado.

"Lo que estoy haciendo al 100% es desarrollar este coche... Estoy completamente involucrado en ayudar al equipo a cambiar de dirección y el equipo sabe que mi prioridad es intentar ayudar y quedarme en Williams", ha zanjado, dando por sentado que seguirá en el equipo de Grove pese a los rumores de mercado.