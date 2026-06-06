FÓRMULA 1
Así queda la parrilla de salida del GP de Mónaco, con Sainz 12º y Alonso, 21º
Kimi Antonelli ha firmado una vuelta estratosférica para lograr la pole en Mónaco; Carlos Sainz, que ha caído en Q2, saldrá 12º en parrilla y Fernando Alonso, penúltimo con Aston Martin
Kimi Antonelli está en estado de gracia. Viene de ganar los últimos cuatro Grandes Premios y es líder destacado del Mundial. Tan crecido está el joven piloto italiano de Mercedes que este sábado se ha mostrado intratable en Mónaco para llevarse una pole importantísima.
Antonelli ha firmado una última vuelta estratosférica, impecable, para arrebatarle la pole a Max Verstappen, también soberbio, por tan solo 43 milésimas de ventaja. A dos décimas se ha quedado Lewis Hamilton, que arrancará tercero con Ferrari este domingo. Leclerc, que ha tocado muro, ha roto la suspensión y no ha podido pelear por la pole en casa, viéndose relegado a la cuarta posición.
Carlos Sainz ha caído en Q2 y partirá duodécimo, mientras que Fernando Alonso, lo hará penúltimo.
GP de Mónaco 2026 (QP)
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'12"051
2. Max Verstappen (Red Bull) 1'12"094
3. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'12"279
4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'12"351
5. Isack Hadjar (Red Bull) 1'12"434
6. George Russell (Mercedes) 1'12"445
7. Oscar Piastri (McLaren) 1'12"624
8. Lando Norris (McLaren) 1'12"765
9. Pierre Gasly (Alpine) 1'13"226
10. Liam Lawson (Visa RB) 1'13"412
11. Alexander Albon (Williams) 1'13"787
12. Carlos Sainz (Williams) 1'13"815
13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'13"902
14. Franco Colapinto (Alpine) 1'13"995
15. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'14"248
16. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'14"683
17. Esteban Ocon (Haas) 1'14"722
18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'14"747
19. Oliver Bearman (Haas) 1'14"814
20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'15"283
21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'15"349
22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'16"061
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