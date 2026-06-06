Así queda la parrilla de salida del GP de Mónaco, con Sainz 12º y Alonso, 21º

Kimi Antonelli está en estado de gracia. Viene de ganar los últimos cuatro Grandes Premios y es líder destacado del Mundial. Tan crecido está el joven piloto italiano de Mercedes que este sábado se ha mostrado intratable en Mónaco para llevarse una pole importantísima.

Antonelli ha firmado una última vuelta estratosférica, impecable, para arrebatarle la pole a Max Verstappen, también soberbio, por tan solo 43 milésimas de ventaja. A dos décimas se ha quedado Lewis Hamilton, que arrancará tercero con Ferrari este domingo. Leclerc, que ha tocado muro, ha roto la suspensión y no ha podido pelear por la pole en casa, viéndose relegado a la cuarta posición.

Carlos Sainz ha caído en Q2 y partirá duodécimo, mientras que Fernando Alonso, lo hará penúltimo.

GP de Mónaco 2026 (QP)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'12"051

2. Max Verstappen (Red Bull) 1'12"094

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'12"279

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'12"351

5. Isack Hadjar (Red Bull) 1'12"434

6. George Russell (Mercedes) 1'12"445

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'12"624

8. Lando Norris (McLaren) 1'12"765

9. Pierre Gasly (Alpine) 1'13"226

10. Liam Lawson (Visa RB) 1'13"412

11. Alexander Albon (Williams) 1'13"787

12. Carlos Sainz (Williams) 1'13"815

13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'13"902

14. Franco Colapinto (Alpine) 1'13"995

15. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'14"248

16. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'14"683

17. Esteban Ocon (Haas) 1'14"722

18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'14"747

19. Oliver Bearman (Haas) 1'14"814

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'15"283

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'15"349

22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'16"061