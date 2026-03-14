Así queda la parrilla de salida del GP de China de F1, con Sainz y Alonso, al fondo

Mercedes tampoco se libra de problemas de fiabilidad en este inicio de temporada. Este sábado George Russell se ha quedado sin cambio en plena Q3 del GP de China y ha sido su compañero Kimi Antonelli el que se ha llevado la pole. Con todo, el británico, que también se ha impuesto al sprint (de madrugada en España), ha conseguido volver a pista a falta de dos minutos para asegurarse la segunda posición en parrilla.

Los Ferrari se han quedado más cerca, a tres décimas, con Lewis Hamilton batiendo de nuevo a Charles Leclerc por sólo 13 milésimas, y los McLaren también han estado muy ajustados entre ellos, pero un escalón por debajo.

En el caso de los españoles, Carlos Sainz ha rozado la Q2, pero ha acabado eliminado a la primera con un Williams que está muy lejos de cabeza. Más grave aún es la situación en Aston Martin y Fernando Alonso partirá 19º este domingo, dos puestos por detrás de Carlos (17º).

GP DE CHINA (QP)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'32"064

2. George Russell (Mercedes) 1'32"286

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"415

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"428

5. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"550

6. Lando Norris (McLaren) 1'32"608

7. Pierre Gasly (Alpine) 1'32"873

8. Max Verstappen (Red Bull) 1'33"002

9. Isack Hadjar (Red Bull) 1'33"121

10. Oliver Bearman (Haas) 1'33"292

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'33"354

12. Franco Colapinto (Alpine) 1'33"357

13. Esteban Ocon (Haas) 1'33"538

14. Liam Lawson (Visa RB) 1'33"765

15. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'33"784

16. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"965

17. Carlos Sainz (Williams) 1'34"317

18. Alexander Albon (Williams) 1'34"772

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'35"203

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'35"436

21. Lance Stroll (Aston Martin) 1'35"995

22. Sergio Pérez (Cadillac) 1'36"906