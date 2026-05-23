FÓRMULA 1
Así queda la parrilla de salida para el GP de Canadá de F1, con Sainz 15º y Alonso, 19º
Los Mercedes de Russell y Antonelli coparán la primera fila de parrilla este domingo, con amenaza de lluvia en la carrera
George Russell ha sido el gran triunfador del sábado en Canadá. El piloto británico de Mercedes se ha reinvindicado con una victoria al sprint y la pole para la carrera principal de este domingo. Un resultado doblemente valioso si tenemos en cuenta la presion a la que le ha sometido en ambos casos su compañero Kimi Antonelli, que se mantiene líder del campeonato.
Han saltado 'chispas' entre las flechas plateadas, que se han desafiado hasta el final, tanto en la carrera sprint como en el posterior pulso por la quinta pole del curso 2026. Solo 68 milésimas han separado a Russell y Antonelli, que confirman la superioridad de Mercedes en el Gilles Villeneuve de Montreal, al que llegaron con un importante paquete de mejoras, con hasta nueve novedades en sus monoplazas W17.
Aston Martin, que sigue sin mejoras, se ha quedado sin representación en Q2, tras la eliminación prematura de Lance Stroll y Fernando Alonso, que mañana arrancará 19º en parrilla. Algo mejor le han ido las cosas a Carlos Sainz, que ha disputado la Q2 y saldrá 15º. La lluvia amenaza la carrera, que comenzará a partir de las 22 h. en España.
GP de Canadá (QP)
1. George Russell (Mercedes) 1'12"578
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'12"646
3. Lando Norris (McLaren) 1'12"729
4. Oscar Piastri (McLaren) 1'12"781
5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'12"868
6. Max Verstappen (Red Bull) 1'12"907
7. Isack Hadjar (Red Bull) 1'12"935
8. Charles Leclerc (Ferrari) 1'12"976
9. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'13"280
10. Franco Colapinto (Alpine) 1'13"697
11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'13"886
12. Liam Lawson (Visa RB) 1'13"897
13. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'13"071
14. Pierre Gasly (Alpine) 1'14"187
15. Carlos Sainz (Williams) 1'14"273
16. Oliver Bearman (Haas) 1'14"416
17. Esteban Ocon (Haas) 1'14"845
18. Alexander Albon (Williams) 1'14"851
19. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'15"196
20. Sergio Pérez (Cadillac) 1'15"429
21. Lance Stroll (Aston Martin) 1'16"195
22. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'16"272
- Ebrima Tunkara apunta a la pretemporada con el primer equipo del Barça
- ¿Adónde irá Guardiola? Las suculentas opciones de futuro tras su marcha del Manchester City
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El 'palo' de Rashford al Manchester United
- Thiago Alcántara deja el Barça para centrarse en el L'Hospitalet
- Maldini se pronuncia sobre el adiós de Pep Guardiola: 'Es el segundo mejor entrenador de la historia
- El banquillo más complicado del planeta ya tiene dueño: el elegido del City para suceder a Guardiola
- La decisión vital de Casadó