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FÓRMULA 1

Así queda la parrilla de salida para el GP de Canadá de F1, con Sainz 15º y Alonso, 19º

Los Mercedes de Russell y Antonelli coparán la primera fila de parrilla este domingo, con amenaza de lluvia en la carrera

Fernando Alonso, durante la clasificación en Montreal

Fernando Alonso, durante la clasificación en Montreal / Europa Press

Laura López Albiac

Laura López Albiac

George Russell ha sido el gran triunfador del sábado en Canadá. El piloto británico de Mercedes se ha reinvindicado con una victoria al sprint y la pole para la carrera principal de este domingo. Un resultado doblemente valioso si tenemos en cuenta la presion a la que le ha sometido en ambos casos su compañero Kimi Antonelli, que se mantiene líder del campeonato.

Han saltado 'chispas' entre las flechas plateadas, que se han desafiado hasta el final, tanto en la carrera sprint como en el posterior pulso por la quinta pole del curso 2026. Solo 68 milésimas han separado a Russell y Antonelli, que confirman la superioridad de Mercedes en el Gilles Villeneuve de Montreal, al que llegaron con un importante paquete de mejoras, con hasta nueve novedades en sus monoplazas W17.

Aston Martin, que sigue sin mejoras, se ha quedado sin representación en Q2, tras la eliminación prematura de Lance Stroll y Fernando Alonso, que mañana arrancará 19º en parrilla. Algo mejor le han ido las cosas a Carlos Sainz, que ha disputado la Q2 y saldrá 15º. La lluvia amenaza la carrera, que comenzará a partir de las 22 h. en España.

GP de Canadá (QP)

1. George Russell (Mercedes) 1'12"578

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'12"646

3. Lando Norris (McLaren) 1'12"729

4. Oscar Piastri (McLaren) 1'12"781

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'12"868

6. Max Verstappen (Red Bull) 1'12"907

7. Isack Hadjar (Red Bull) 1'12"935

8. Charles Leclerc (Ferrari) 1'12"976

9. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'13"280

10. Franco Colapinto (Alpine) 1'13"697

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'13"886

12. Liam Lawson (Visa RB) 1'13"897

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'13"071

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'14"187

15. Carlos Sainz (Williams) 1'14"273

16. Oliver Bearman (Haas) 1'14"416

17. Esteban Ocon (Haas) 1'14"845

18. Alexander Albon (Williams) 1'14"851

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'15"196

20. Sergio Pérez (Cadillac) 1'15"429

21. Lance Stroll (Aston Martin) 1'16"195

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22. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'16"272

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