FÓRMULA 1
Así queda la parrilla de salida del GP de Barcelona, con Sainz 16º y Alonso, 22º
Fernando Alonso ha perdido su racha de 42-0 en clasificación con Stroll y saldrá último en Barcelona. Sainz partirá 16º y Russell liderará la parrilla
George Russell (Mercedes) ha firmado la pole en el GP de Barcelona-Catalunya tras batir a Lewis Hamilton (Ferrari) por sólo 64 milésimas, con un tiempo de 1.14.679.
Su compañero Kimi Antonelli , que llega a Montmeló al frente del Mundial tras ganar las últimas cinco carreras, sólo ha podido ser tercero esta vez.
Carlos Sainz ha logrado pasar a Q2 y partirá decimosexto, mientras Fernando Alonso, después de 42 clasificaciones consecutivas por delante de Lance Stroll, ha perdido la racha y saldrá último.
GP de Barcelona-Catalunya 2026 (QP)
1. George Russell (Mercedes) 1'14"679
2. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'14"743
3. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'14"998
4. Lando Norris (McLaren) 1'15"001
5. Max Verstappen (Red Bull) 1'15"021
6. Isack Hadjar (Red Bull) 1'15"077
7. Oscar Piastri (McLaren) 1'15"090
8. Liam Lawson (Visa RB) 1'16"542
9. Nico Hülkengerg (Audi) 1'16"657
10. Charles Leclerc (Ferrari) 1'15"281
11. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'15"840
12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'16"001
13. Franco Colapinto (Alpine) 1'16"101
14. Pierre Gasly (Alpine) 1'16"261
15. Oliver Bearman (Haas) 1'16"389
16. Carlos Sainz (Williams) 1'17"827
17. Esteban Ocon (Haas) 1'17"073
18. Alexander Albon (Williams) 1'17"424
19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'17"545
20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'17"757
21. Lance Stroll (Aston Martin) 1'18"758
22. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'18"815
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