Así queda la parrilla de salida del GP de Barcelona, con Sainz 16º y Alonso, 22º

George Russell (Mercedes) ha firmado la pole en el GP de Barcelona-Catalunya tras batir a Lewis Hamilton (Ferrari) por sólo 64 milésimas, con un tiempo de 1.14.679.

Su compañero Kimi Antonelli , que llega a Montmeló al frente del Mundial tras ganar las últimas cinco carreras, sólo ha podido ser tercero esta vez.

Carlos Sainz ha logrado pasar a Q2 y partirá decimosexto, mientras Fernando Alonso, después de 42 clasificaciones consecutivas por delante de Lance Stroll, ha perdido la racha y saldrá último.

GP de Barcelona-Catalunya 2026 (QP)

1. George Russell (Mercedes) 1'14"679

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'14"743

3. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'14"998

4. Lando Norris (McLaren) 1'15"001

5. Max Verstappen (Red Bull) 1'15"021

6. Isack Hadjar (Red Bull) 1'15"077

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'15"090

8. Liam Lawson (Visa RB) 1'16"542

9. Nico Hülkengerg (Audi) 1'16"657

10. Charles Leclerc (Ferrari) 1'15"281

11. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'15"840

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'16"001

13. Franco Colapinto (Alpine) 1'16"101

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'16"261

15. Oliver Bearman (Haas) 1'16"389

16. Carlos Sainz (Williams) 1'17"827

17. Esteban Ocon (Haas) 1'17"073

18. Alexander Albon (Williams) 1'17"424

19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'17"545

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'17"757

21. Lance Stroll (Aston Martin) 1'18"758

22. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'18"815