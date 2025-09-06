Así queda la parrilla del Gran Premio de Italia, con Alonso 8º y Sainz, 13º

Ni McLaren, ni Ferrari. La pole en Monza, el templo de la velocidad, fue para el 'rey' Max Verstappen, que este sábado sacó a relucir su mejor versión para ser el más rápido en la clasificación del GP de Italia.

El vigente campeón logró sorprender a Lando Norris y batir al de McLaren por solo 77 milésimas en una batalla con diferencias mínimas y en la que esta vez no pudo entrar el líder del campeonato, Oscar Piastri, que terminó tercero a dos décimas de Max.

Leclerc, impulsado por los tifosi de Ferrari, tuvo que conformarse con el cuarto puesto de parrilla y su compañero Lewis Hamilton, que arrastraba una penalización de cinco posiciones desde Zandvoort, ha caído a la décima plaza, permitiendo ganar una a Fernando Alonso, que arrancará octavo este domingo.

Peor suerte ha corrido Carlos Sainz, que no consigue solventar el recurrente problema de Williams para calentar los blandos y ha sido eliminado en Q2, por lo que mañana saldrá 13º.

GP de Italia (QP)

1. Max Verstappen (Red Bull) 1'18"792

2. Lando Norris (McLaren) 1'18"869

3. Oscar Piastri (McLaren) 1'18"982

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'19"007

5. George Russell (Mercedes) 1'19"157

6. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'19"200

7. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1'19"390

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'19"424

9. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1'19"519

10. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'19"124 [*]

11. Oliver Bearman (Haas) 1'19"446

12. Nico Hülkengerg (Sauber) 1'19"498

13. Carlos Sainz (Williams) 1'19"528

14. Alexander Albon (Williams) 1'19"583

15. Esteban Ocon (Haas) 1'19"707

16. Isack Hadjar (Visa RB) 1'19"917

17. Lance Stroll (Aston Martin) 1'19"948

18. Franco Colapinto (Alpine) 1'19"992

19. Pierre Gasly (Alpine) 1'20"103

20. Liam Lawson (Visa RB) 1'20"279

[*] Hamilton: 5 posiciones de penalización por infringir el reglamento con doble bandera amarilla antes de la carrera del GP de Países Bajos