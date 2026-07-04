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FÓRMULA 1

Así queda la parrilla del GP de Gran Bretaña, con Sainz 15º y Alonso, 22º

Kimi Antonelli saldrá en pole en Silverstone, secundado por los dos Ferrari y su compañero Russell. Max Verstappen ha protagonizado una 'qualy' desastrosa con Red Bull y los McLaren tampoco han sido rápidos a una vuelta

Parrilla de salida en Silverstone

Parrilla de salida en Silverstone / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Kimi Antonelli, líder del Mundial, ha sido el dominador absoluto de la jornada del sábado en el GP de Gran Bretaña F1 2026. Después de asegurarse la victoria en la cuarta carrera sprint de la temporada, por la maána, el piloto de Mercedes ha logrado la pole para el domingo tras batir por 175 milésimas a Charles Leclerc, con Lewis Hamilton en tercera posición y George Russell, en la cuarta, completando la segunda fila de parrilla.

Max Verstappen ha protagonizado una 'qualy' desastrosa con Red Bull y los McLaren también ha decepcionado. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz ha sido decimoquinto con un Williams que ha mejorado, pero no lo suficiente para pelear en la zona media. Y Fernando Alonso arrancará último con Aston Martin.

GP de Gran Bretaña (QP)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'28"111

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'28"286

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'28"458

4. George Russell (Mercedes) 1'28"481

5. Isack Hadjar (Red Bull) 1'28"746

6. Lando Norris (McLaren) 1'28"877

7. Max Verstappen (Red Bull) 1'28"893

8. Oscar Piastri (McLaren) 1'29"032

9. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'29"305

10. Liam Lawson (Visa RB) 1'29"716

11. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'29"461

12. Pierre Gasly (Alpine) 1'30"063

13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'30"076

14. Oliver Bearman (Haas) 1'30"501

15. Carlos Sainz (Williams) 1'30"623

16. Alexander Albon (Williams) 1'31"341

17. Esteban Ocon (Haas) 1'30"680

18. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'31"227

19. Franco Colapinto (Alpine) 1'31"321

20. Sergio Pérez (Cadillac) 1'31"940

21. Lance Stroll (Aston Martin) 1'32"863

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22. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'33"025

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