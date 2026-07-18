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Así queda la parrilla del GP de Bélgica con las sanciones: Sainz, 14º y Alonso, último

Kimi Antonelli sale en pole por sexta ocasión y hasta cuatro pilotos, incluído Alonso, arrastran penalizaciones en parrilla

Antonelli, autor de la pole en Spa por delante de Max y Norris

Antonelli, autor de la pole en Spa por delante de Max y Norris / OLIVIER MATTHYS /EFE

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Kimi Antonelli, líder del Mundial, saldrá desde la pole en el GP de Bélgica, décima cita de la temporada. El italiano abrirá la parrilla por sexta ocasión esta temporada, escoltado por Max Verstappen y su compañero y máximo rival en el campeonato George Russell.

Lando Norris, que ha acabado tercero, arrastra diez puestos de penalización en parrilla por cambiar elementos de la unidad eléctrica de potencia de su motor. El campeón de McLaren es uno de los cuatro pilotos que ya sabían que tendrían sanción antes de salir a disputar la 'qualy' en Spa. También Hadjar, Stroll y Alonso acumulan distintas penalizaciones por cambios en sus coches. El asturiano arrancará último este domingo.

GP de Bélgica. (QP)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'44"361

2. Max Verstappen (Red Bull) 1'44"678

3. Lando Norris (McLaren) 1'44"801 (*-10P)

4. George Russell (Mercedes) 1'44"869

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'44"893

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'44"895

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'45"016

8. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'45"143

9. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'45"628

10. Isack Hadjar (Red Bull) 1'45"823 (*-30P)

11. Liam Lawson (Visa RB) 1'46"120

12. Pierre Gasly (Alpine) 1'46"331

13. Franco Colapinto (Alpine) 1'46"392

14. Nico Hülkengerg (Audi) 1'46"671

15. Carlos Sainz (Williams) 1'46"777

16. Oliver Bearman (Haas) 1'46"779

17. Alexander Albon (Williams) 1'47"120

18. Esteban Ocon (Haas) 1'47"801

19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'47"823

20. Sergio Pérez (Cadillac) 1'47"971

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'50"002 (*-20P)

22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'50"177 (*-10P)

Así queda la parrilla con las sanciones:

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6.Oscar Piastri (McLaren)

7. Arvid Lindblad (Visa RB)

8. Gabriel Bortoleto (Audi)

9. Liam Lawson (Visa RB)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Franco Colapinto (Alpine)

12. Nico Hülkengerg (Audi)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Oliver Bearman (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

19. Sergio Pérez (Cadillac)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Isack Hadjar (Red Bull)

22. Fernando Alonso (Aston Martin)

*Fernando Alonso sanciona 20 puestos por montar su quinta batería.

**Lance Stroll penaliza 10 posiciones por instalar un nuevo motor eléctrico

***Isack Hadjar ha sido sancionado con 30 plazas por varios cambios en el motor

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****Lando Norris, 10 posiciones de penalización por usar su quinta batería

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