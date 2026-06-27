FÓRMULA 1
Así queda la parrilla del GP de Austria, con Sainz 17º y Alonso, 21º
George Russell arrancará en pole en el Red Bull Ring, escoltado por los dos Ferrari de Leclerc y Hamilton, con el líder Antonelli, cuarto
George Russell (Mercedes) saldrá desde la pole en el GP de Austria F1 2026. El piloto británico ha mejorado su vuelta 'in extremis' tras un accidente de Max Verstappen y ha batido a los dos Ferrari para asegurarse la primera posición, a pesar de la confusión por la bandera amarilla tras el accidente final de Max Verstappen.
El británico arrancará escoltado por Leclerc y Hamilton, con su compañero Kimi Antonelli, actual líder del Mundial, en cuarta posición y Verstappen, quinto.
Carlos Sainz ha caido en Q1 y este domingo partirá decimoséptimo , mientras que Fernando Alonso lo hará penúltimo con un Aston Martin que sigue siendo el peor coche esta temporada.
GP de Austria (QP)
1. George Russell (Mercedes) 1'06"113
2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'06"349
3. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'06"408
4. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'06"414
5. Max Verstappen (Red Bull) 1'06"475
6. Lando Norris (McLaren) 1'06"502
7. Oscar Piastri (McLaren) 1'06"511
8. Isack Hadjar (Red Bull) 1'06"632
9. Liam Lawson (Visa RB) 1'06"955
10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'07"007
11. Pierre Gasly (Alpine) 1'07"223
12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'07"293
13. Oliver Bearman (Haas) 1'07"523
14. Nico Hülkengerg (Audi) 1'07"611
15. Esteban Ocon (Haas) 1'07"817
16. Franco Colapinto (Alpine) 1'08"171
17. Carlos Sainz (Williams) 1'08"252
18. Alexander Albon (Williams) 1'08"509
19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'08"945
20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'09"030
21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'09"942
22. Lance Stroll (Aston Martin)1'10"363
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