Así queda la parrilla del GP de Austria, con Sainz 17º y Alonso, 21º

George Russell (Mercedes) saldrá desde la pole en el GP de Austria F1 2026. El piloto británico ha mejorado su vuelta 'in extremis' tras un accidente de Max Verstappen y ha batido a los dos Ferrari para asegurarse la primera posición, a pesar de la confusión por la bandera amarilla tras el accidente final de Max Verstappen.

El británico arrancará escoltado por Leclerc y Hamilton, con su compañero Kimi Antonelli, actual líder del Mundial, en cuarta posición y Verstappen, quinto.

Carlos Sainz ha caido en Q1 y este domingo partirá decimoséptimo , mientras que Fernando Alonso lo hará penúltimo con un Aston Martin que sigue siendo el peor coche esta temporada.

GP de Austria (QP)

1. George Russell (Mercedes) 1'06"113

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'06"349

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'06"408

4. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'06"414

5. Max Verstappen (Red Bull) 1'06"475

6. Lando Norris (McLaren) 1'06"502

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'06"511

8. Isack Hadjar (Red Bull) 1'06"632

9. Liam Lawson (Visa RB) 1'06"955

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'07"007

11. Pierre Gasly (Alpine) 1'07"223

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'07"293

13. Oliver Bearman (Haas) 1'07"523

14. Nico Hülkengerg (Audi) 1'07"611

15. Esteban Ocon (Haas) 1'07"817

16. Franco Colapinto (Alpine) 1'08"171

17. Carlos Sainz (Williams) 1'08"252

18. Alexander Albon (Williams) 1'08"509

19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'08"945

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'09"030

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'09"942

22. Lance Stroll (Aston Martin)1'10"363