Así queda la parrilla de la carrera sprint de Gran Bretaña, con Sainz 15º y Alonso, 21º

Lewis Hamilton ha vuelto a 'volar' en su jardín particular de Silverstone. El piloto británico de Ferrari, cada vez con mas confianza en el SF-26 y de nuevo mejor que su compañero Charles Leclerc, ha podido exprimirlo en la clasificación sprint de este viernes para hacerse con la minipole del GP de Gran Bretaña, por solo 11 milésimas más que Kimi Antonelli

Hamilton ha dejado a tres décimas a Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell y los McLaren, que le escoltarán este sábado en la carrera sprint, cuarta de las seis previstas bajo este formato esta temporada.

Carlos Sainz ha podido pasar a la SQ2 y ha batido a su compañero Alexander Albon para asegurarse el decimoquinto puesto de salida. Fernando Alonso también ha batido a su compañero, pero no ha pasado de la penúltima plaza (21º) con un Aston Martin sin mejoras y de largo, último coche de la actual parrilla.

GP de Gran Bretaña (QP)

1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'28"376

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'28"387

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'28"697

4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'28"703

5. George Russell (Mercedes) 1'28"733

6. Lando Norris (McLaren) 1'28"740

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'28"772

8. Isack Hadjar (Red Bull) 1'28"835

9. Liam Lawson (Visa RB) 1'28"927

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'29"367

11. Pierre Gasly (Alpine) 1'29"482

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'29"679

13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'29"707

14. Franco Colapinto (Alpine) 1'29"983

15. Carlos Sainz (Williams) 1'30"197

16. Alexander Albon (Williams) 1'30"650

17. Oliver Bearman (Haas) 1'31"083

18. Esteban Ocon (Haas) 1'31"714

19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'31"776

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'32"020

21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'32"910

22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'32"988