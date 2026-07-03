FÓRMULA 1
Así queda la parrilla de la carrera sprint de Gran Bretaña, con Sainz 15º y Alonso, 21º
Carlos Sainz, con mejoras en su Williams, ha progresado a SQ2
Lewis Hamilton ha vuelto a 'volar' en su jardín particular de Silverstone. El piloto británico de Ferrari, cada vez con mas confianza en el SF-26 y de nuevo mejor que su compañero Charles Leclerc, ha podido exprimirlo en la clasificación sprint de este viernes para hacerse con la minipole del GP de Gran Bretaña, por solo 11 milésimas más que Kimi Antonelli
Hamilton ha dejado a tres décimas a Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell y los McLaren, que le escoltarán este sábado en la carrera sprint, cuarta de las seis previstas bajo este formato esta temporada.
Carlos Sainz ha podido pasar a la SQ2 y ha batido a su compañero Alexander Albon para asegurarse el decimoquinto puesto de salida. Fernando Alonso también ha batido a su compañero, pero no ha pasado de la penúltima plaza (21º) con un Aston Martin sin mejoras y de largo, último coche de la actual parrilla.
GP de Gran Bretaña (QP)
1. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'28"376
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'28"387
3. Max Verstappen (Red Bull) 1'28"697
4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'28"703
5. George Russell (Mercedes) 1'28"733
6. Lando Norris (McLaren) 1'28"740
7. Oscar Piastri (McLaren) 1'28"772
8. Isack Hadjar (Red Bull) 1'28"835
9. Liam Lawson (Visa RB) 1'28"927
10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'29"367
11. Pierre Gasly (Alpine) 1'29"482
12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'29"679
13. Nico Hülkengerg (Audi) 1'29"707
14. Franco Colapinto (Alpine) 1'29"983
15. Carlos Sainz (Williams) 1'30"197
16. Alexander Albon (Williams) 1'30"650
17. Oliver Bearman (Haas) 1'31"083
18. Esteban Ocon (Haas) 1'31"714
19. Sergio Pérez (Cadillac) 1'31"776
20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'32"020
21. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'32"910
22. Lance Stroll (Aston Martin) 1'32"988
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