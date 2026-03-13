Así queda la parrilla para la carrera sprint en China, con Alonso y Sainz al fondo

George Russell ha logrado una pole sin aparente esfuerzo y sin ninguna emoción en la clasificación para la primera carrera sprint del 2026 en el GP de China. Mercedes sigue a un mundo de sus rivales, como demuestra que el tercero, Lando Norris, se ha situado a más de medio segundo y el tetracampeón Max Verstappen, octavo, se ha quedado a 1.7 segundos.

Ferrari lo ha intentado, pero no ha podido. Hamilton, a 0.641, ha tenido que conformarse con la cuarta plaza y ser el primero de los coches de Maranello, mientras Piastri ha relegado a Leclerc a la sexta plaza. El alerón giratorio 'Macarena' por ahora es un dispositivo prometedor, pero no un elemento decisivo y de hecho, no lo han utilizado en esta 'qualy'.

Fernando Alonso ha podido rodar sin incidencias y eso ya es un éxito a estas alturas para Aston Martin, pero el asturiano ha caído en la SQ1 al igual que su compañero Lance Stroll y ambos arrancarán 19º y 20º, respectivamente, este sábado. Carlos Sainz partirá 17º, después de perderse buena parte de la única sesión libre en Shanghai por un problema en la telemetría del Williams.

GP CHINA. (SQP)

1. George Russell (Mercedes) 1'31"520

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'31"809

3. Lando Norris (McLaren) 1'32"141

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"161

5. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"224

6. Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"528

7. Pierre Gasly (Alpine) 1'32"888

8. Max Verstappen (Red Bull) 1'33"254

9. Oliver Bearman (Haas) 1'33"409

10. Isack Hadjar (Red Bull) 1'33"723

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'33"635

12. Esteban Ocon (Haas) 1'33"639

13. Liam Lawson (Visa RB) 1'33"714

14. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"774

15. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'34"048

16. Franco Colapinto (Alpine) 1'34"327

17. Carlos Sainz (Williams) 1'34"761

18. Alexander Albon (Williams) 1'35"305

19. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'35"581

20. Lance Stroll (Aston Martin) 1'36"151

21. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'37"378

Noticias relacionadas

22. Sergio Pérez (Cadillac) ST