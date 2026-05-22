Así queda la clasificación para la sprint del GP de Canadá de Fórmula 1

George Russell saldrá primero este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá tras imponerse en la sesión de clasificación que cerró la jornada del viernes con un crono de 1"12.965. En la segunda plaza saldrá su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, con los dos hombres de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri en la segunda fila.

También emparejados saldrán los dos pilotos de Ferrari, con Lewis Hamilton, quinto y Charles Leclerc, sexto, ambos en la tercera fila; así como los dos hombres de Red Bull, Max Verstappen e Isak Hadjar, séptimo y octavo respectivamente.

Desemparejados saldrán ya los protagonistas de la quinta fila, compuesta por Arvid Lindblad y un sorprendente Carlos Sainz que firmó su mejor clasificación de la temporada y saldrá desde la décima posición de parrilla.

Fernando Alonso quedó eliminado en Q1. El asturiano estrrelló su Aston Martin contra una de las protecciones a unos pocos minutos para el final de esa primera ronda y no pudo ya volver a pista.

El compañero de Carlos Sainz, Alex Albon, y Liam Lawson partirán desde la última fila de la parrilla. Los dos pilotos sufrieron diferentes problemas durante la sesión de libres y no pudieron tomar parte

Así queda la clasificación para la sprint de este sábado:

1. George Russell (Mercedes) 1'12"965

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'13"033

3. Lando Norris (McLaren) 1'13"280

4. Oscar Piastri (McLaren) 1'13"299

5. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'13"326

6. Charles Leclerc (Ferrari) 1'13"410

7. Max Verstappen (Red Bull) 1'13"504

8. Isak Hadjar (Red Bull) 1'13"605

9. Arvin Lindblad (RB) 1'13"737

10. Carlos Sainz (Williams) 1'14.536

11. Nico Hulkenberg (Audi) 1'14"595

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'14"627

13. Franco Colapinto (Alpine) 1'14"702

14. Esteban Ocon (Haas) 1'14"928

15. Oliver Bearman (Haas) 1'15"305

16. Fernando Alonso (Aston Martin) ST

17. Checo Pérez (Cadillac) 1'16"002

18. Lance Stroll (Aston Martin) 1'16"352

19. Pierre Gasly (Alpine) 1'16"642

20. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'16"866

21. Alex Albon (Williams) ST

22. Liam Lawson (RB) ST