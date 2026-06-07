Así queda la clasificación de pilotos de Fórmula 1 2026: Antonelli da un golpe al Mundial; Russell se hunde

Kimi Antonelli ha dado un nuevo golpe de autoridad en el Mundial de Fórmula 1 2026. En las calles de Montecarlo, en un GP de Mónaco surrealista por la cantidad de accidentes y sanciones, el piloto italiano volvió a ser inmune al caos para sumar una nueva victoria que le permite aumentar la diferencia al frente de la clasificación.

Y es que además de sumar 25 puntos en Mónaco, la noticia más positiva para Kimi es que George Russell, su único competidor en el Mundial, no consiguió sumar y se quedó a cero en Montecarlo. Varapalo mayúsculo para el británico, que se vuelve a ir de vacío mientras su compañero de equipo solo hace que ganar.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes / SEBASTIEN NOGIER / EFE

La victoria de Antonelli le permite ampliar a 68 la diferencia de puntos entre ambos. Es una cantidad salvable por el número de carreras por delante, pero sí es un golpe encima de la mesa en el primer tramo de la temporada que muy pocos vieron venir. Kimi es el dominador del campeonato y nadie, por ahora, puede igualarle.

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Así está la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 90 puntos George Russell (Mercedes) - 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 60 puntos Lando Norris (McLaren) - 58 puntos Max Verstappen (Red Bull) - 43 puntos Isack Hadjar (Red Bull) - 29 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) - 26 puntos Pierre Gasly (Alpine) - 26 puntos Oliver Bearman (Haas) - 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) - 15 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 13 puntos Carlos Sainz (Williams) - 6 puntos Nico Hülkenberg (Audi) - 4 puntos Alexander Albon (Williams) - 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 puntos Esteban Ocon (Haas) - 2 puntos Sergio Pérez (Cadillac) - 1 punto Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos

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