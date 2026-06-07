FÓRMULA 1
Así queda la clasificación de pilotos de Fórmula 1 2026: Antonelli da un golpe al Mundial; Russell se hunde
Consulta cómo queda la clasificación de pilotos de Fórmula 1 tras el GP de Mónaco, con victoria de Kimi Antonelli
Kimi Antonelli ha dado un nuevo golpe de autoridad en el Mundial de Fórmula 1 2026. En las calles de Montecarlo, en un GP de Mónaco surrealista por la cantidad de accidentes y sanciones, el piloto italiano volvió a ser inmune al caos para sumar una nueva victoria que le permite aumentar la diferencia al frente de la clasificación.
Y es que además de sumar 25 puntos en Mónaco, la noticia más positiva para Kimi es que George Russell, su único competidor en el Mundial, no consiguió sumar y se quedó a cero en Montecarlo. Varapalo mayúsculo para el británico, que se vuelve a ir de vacío mientras su compañero de equipo solo hace que ganar.
La victoria de Antonelli le permite ampliar a 68 la diferencia de puntos entre ambos. Es una cantidad salvable por el número de carreras por delante, pero sí es un golpe encima de la mesa en el primer tramo de la temporada que muy pocos vieron venir. Kimi es el dominador del campeonato y nadie, por ahora, puede igualarle.
Así está la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 90 puntos
- George Russell (Mercedes) - 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) - 60 puntos
- Lando Norris (McLaren) - 58 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) - 43 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) - 29 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 26 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) - 26 puntos
- Oliver Bearman (Haas) - 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) - 15 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 13 puntos
- Carlos Sainz (Williams) - 6 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) - 4 puntos
- Alexander Albon (Williams) - 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 puntos
- Esteban Ocon (Haas) - 2 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) - 1 punto
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos
Después de cada carrera, podrás consultar en SPORT la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026.
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