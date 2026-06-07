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Así queda la clasificación de pilotos de Fórmula 1 2026: Antonelli da un golpe al Mundial; Russell se hunde

Consulta cómo queda la clasificación de pilotos de Fórmula 1 tras el GP de Mónaco, con victoria de Kimi Antonelli

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes / F1

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Kimi Antonelli ha dado un nuevo golpe de autoridad en el Mundial de Fórmula 1 2026. En las calles de Montecarlo, en un GP de Mónaco surrealista por la cantidad de accidentes y sanciones, el piloto italiano volvió a ser inmune al caos para sumar una nueva victoria que le permite aumentar la diferencia al frente de la clasificación.

Y es que además de sumar 25 puntos en Mónaco, la noticia más positiva para Kimi es que George Russell, su único competidor en el Mundial, no consiguió sumar y se quedó a cero en Montecarlo. Varapalo mayúsculo para el británico, que se vuelve a ir de vacío mientras su compañero de equipo solo hace que ganar.

MONACO (Monaco), 07/06/2026.- Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy competes in the Formula One Grand Prix of Monaco at the Circuit de Monaco racetrack in Monaco, 07 June 2026. (Fórmula Uno, Italia) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes / SEBASTIEN NOGIER / EFE

La victoria de Antonelli le permite ampliar a 68 la diferencia de puntos entre ambos. Es una cantidad salvable por el número de carreras por delante, pero sí es un golpe encima de la mesa en el primer tramo de la temporada que muy pocos vieron venir. Kimi es el dominador del campeonato y nadie, por ahora, puede igualarle.

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Así está la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 156 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) - 90 puntos
  3. George Russell (Mercedes) - 88 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) - 75 puntos
  5. Oscar Piastri (McLaren) - 60 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) - 58 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) - 43 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) - 29 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 26 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 26 puntos
  11. Oliver Bearman (Haas) - 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) - 15 puntos
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 13 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) - 6 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) - 4 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) - 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas) - 2 puntos
  19. Sergio Pérez (Cadillac) - 1 punto
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos

Después de cada carrera, podrás consultar en SPORT la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026.

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