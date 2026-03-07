Fórmula 1
Así queda la clasificación del GP de Australia de F1: posiciones de Alonso y Sainz y Russell, en pole
El Williams de Carlos Sainz ha sufrido un fallo eléctrico y el español no ha podido participar en la 'qualy', mientras que Fernando Alonso ha mejorado y se ha quedado en puertas de Q2 con el Aston Martin, con el que finalmente saldrá 17º
Primera clasificación de la temporada 2026 de Fórmula 1 y se confirman los pronósticos con el nuevo reglamento: Mercedes es la fuerza dominante y con una diferencia abismal sobre el resto. George Russell ha conseguido la pole para el GP de Australia y su compañero Kimi Antonelli ha sellado el doblete para la marca de la estrella.
Fernando Alonso ha finalizado decimoséptimo, mejor de lo esperado a tenor de la difícil situación de Aston Martin y Carlos Sainz ni siquiera ha podido rodar con el Williams tras confirmar una avería con el ERS en Libres 3
GP DE AUSTRALIA (QP)
1. George Russell (Mercedes) 1'18"518
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'18"811
3. Isack Hadjar (Red Bull) 1'19"303
4. Charles Leclerc (Ferrari) 1'19"327
5. Oscar Piastri (McLaren) 1'19"380
6. Lando Norris (McLaren) 1'19"475
7. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'19"478
8. Liam Lawson (Visa RB) 1'19"994
9. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'21"247
10. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'20"221
11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'20"303
12. Olver Bearman (Haas) 1'20"311
13. Esteban Ocon (Haas) 1'20"491
14. Pierre Gasly (Alpine) 1'20"501
15. Alexander Albon (Williams) 1'20"941
16. Franco Colapinto (Alpine) 1'21"270
17. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'21"969
18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'22"605
19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'23"244
20. Max Verstappen (Red Bull) ST
21. Carlos Sainz (Williams) ST
22. Lance Stroll (Aston Martin) ST
