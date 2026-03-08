Así queda la clasificación final del GP de Australia 2026, con Fernando Alonso y Carlos Sainz

Primera prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1. El Gran Premio de Australia debía determinar cuál era el mejor equipo con el cambio de reglamento y Mercedes se ha encargado de despejar cualquier duda: George Russell ha logrado la victoria, por delante de su compañero Kimi Antonelli y las flechas plateadas han demostrado que están un paso por delante del resto.

En lo que respecta a los españoles, Aston Martin y Williams están ahora mismo en el pelotón más lento. Fernando Alonso no ha podido completar las 58 vueltas de la carrera y Carlos Sainz ha sido 15º entre los 16 coches que han terminado.

GP DE AUSTRALIA (Carrera)

58 vueltas/306.124 kms

1. George Russell (Mercedes) 1:23'06"801

2. Kimi Antonelli (Mercedes) a 2"974

3. Charles Leclerc (Ferrari) a 15"519

4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 16"144

5. Lando Norris (McLaren) a 51"741

6. Max Verstappen (Red Bull) a 54"617

7. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta

8. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta

9. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta

10. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

11. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

12. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta

13. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta

14. Franco Colapinto (Alpine) a 2 vueltas

15. Carlos Sainz (Williams) a 2 vueltas

16. Sergio Pérez (Cadillac) a 3 vueltas

.Lance Stroll (Aston Martin) a 15 vueltas

Retirados:

Fernando Alonso (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Isack Hadjar (Red Bull)

Oscar Piastri (McLaren)

Nico Hülkengerg (Audi)