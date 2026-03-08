Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

Así queda la clasificación final del GP de Australia 2026, con Fernando Alonso y Carlos Sainz

George Russell ha ganado la primera carrera del año en Australia y los españoles, Alonso y Sainz, han protagonizado un duro estreno, con abandono del asturiano y 15º puesto para el madrileño

Russell ha encabezado el podio en Australia

Russell ha encabezado el podio en Australia / @F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Primera prueba de la temporada 2026 de Fórmula 1. El Gran Premio de Australia debía determinar cuál era el mejor equipo con el cambio de reglamento y Mercedes se ha encargado de despejar cualquier duda: George Russell ha logrado la victoria, por delante de su compañero Kimi Antonelli y las flechas plateadas han demostrado que están un paso por delante del resto.

En lo que respecta a los españoles, Aston Martin y Williams están ahora mismo en el pelotón más lento. Fernando Alonso no ha podido completar las 58 vueltas de la carrera y Carlos Sainz ha sido 15º entre los 16 coches que han terminado.

GP DE AUSTRALIA (Carrera)

58 vueltas/306.124 kms

1. George Russell  (Mercedes) 1:23'06"801  

2. Kimi Antonelli  (Mercedes) a  2"974

3. Charles Leclerc (Ferrari) a 15"519             

4. Lewis Hamilton  (Ferrari) a 16"144           

5. Lando Norris (McLaren) a 51"741     

6. Max Verstappen  (Red Bull) a 54"617               

7. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta     

8. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta           

9. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta  

10. Pierre Gasly  (Alpine) a  1 vuelta             

11. Esteban Ocon  (Haas) a 1 vuelta                       

12. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta                     

13. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta                      

14. Franco Colapinto  (Alpine) a 2 vueltas                     

15. Carlos Sainz (Williams) a  2 vueltas                   

16. Sergio Pérez (Cadillac) a 3 vueltas           

.Lance Stroll  (Aston Martin) a  15 vueltas             

Retirados:

Fernando  Alonso (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Isack Hadjar  (Red Bull)

Oscar Piastri  (McLaren)

Nico Hülkengerg (Audi)

