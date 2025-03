El proyecto más ambicioso de un ex piloto: hacia la igualdad de género en la F1

Maria Teresa de Filippis, Lella Lombardi, Divina Galica, Desiré Wilson y Giovana Amati. Cinco nombres que, probablemente no digan nada al gran público pero que forman parte de la historia de la Fórmula 1.

Una reducida lista que recoge a las únicas cinco pilotos que han conseguido participar en el campeonato de F1, con solo una de ellas, Lombardi, habiendo sumado puntos. La italiana, con una sexta plaza en España en el año 1975, sumó medio punto que continúa siendo el balance femenino en este deporte medio siglo después.

Amati fue la última en tomar la alternativa, ya en un lejano 1992, y desde entonces, apenas unas pocas mujeres han conseguido romper la barrera del 'Gran Circo' y, en todos los casos solo como pilotos probadores.

En este apartado, España contó con uno de los nombres más destacados, el de María de Villota.

La madrileña sufrió un accidente en 2012 y fallecía un año después como consecuencia de las heridas dejando un importante legado para la mujer en el motor. Unos años después, en las temporadas 2015 y 2016 Carmen Jordá tomaba el relevo de la mano de Renault, convirtiéndose en la segunda española que conseguía ser piloto de pruebas de la Fórmula 1.

Sarah Fisher, Katherine Legge, Simona de Silvestro, Susie Wolff, Tatiana Calderón y Jessica Hawkins completa esta reducida lista de mujeres que consiguieron meter un pie en esta competición, aunque se quedaron en el último escalón.

Mujeres en la F1 / Marc Creus

Acompañamiento y apoyo

Ante esta situación y con el objetivo de dar un empujoncito más a las aspirantes femeninas, el expiloto David Coulthard, junto con el empresario y filántropo Karel Komarek, ha puesto en marcha la organización 'More Than Equal' con la que pretenden ofrecer un apoyo excepcional que permita destacar a las mujeres conductoras. La organización parte de la base de que "tener una mujer como campeona mundial de F1 realmente importa" y con ese objetivo ha lanzado un Programa de Desarrollo junto con la Universidad Metropolitana de Manchester para acompañar a seis jóvenes talentos en su camino hacia el campeonato.

El programa está basado en cuatro pilares fundamentales: Investigación y datos; identificación de talento basada en datos; programa de desarrollo de conductores y conectar talento con inversión.

Con esta premisa, More Than Equal ha realizado un estudio sobre la brecha de género en el automovilismo con el que pretenden indentificar cuáles son las barreras que impiden a las mujeres alcanzar ese techo. Para la organización, "no existe una única barrera infranqueable que impida que esto suceda, sino que hay una multitud de factores en juego", entre ellos la falta de acceso a la financiación, la ausencia de referentes femeninos, la ausencia de formación específica o los estereotipos obsoletos.

Hace apenas un mes, las primeras seis aspirantes, seis talentos entre los 13 y 14 años de diferentes nacionalidades, se sometieron a las primeras pruebas en la Universidad de Manchester, dentro del proceso planteado por More Than Equal. "Hemos creado algo que creemos que es de clase mundial y que nos ayudará a aprender sobre los requisitos de desarrollo y la trayectoria de las jóvenes conductoras", explicó Tom Stanton, director ejecutivo interino y responsable del desarrollo de pilotos de More Than Equal en declaraciones a 'BBC Sport'.

Las chicas se sometieron a las habituales pruebas que se realizan a los pilotos profesionales como la de VO2 Max (mide la cantidad de oxígeno que puede utilizar una persona mientras hace ejercicio), entrenamiento de fuerza del cuello o evaluaciones cognitivas. "Estamos aquí para ayudar a que las niñas sean un poco más astutas técnicamente, un poco más conscientes profesionalmente y más capaces físicamente", afirmó Stanton.

Estas pruebas suponen tan solo una primera parte del acompañamiento a largo plazo propuesto por More Than equal.