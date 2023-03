¿Cuándo es el próximo Gran Premio de Fórmula 1?

Los equipos de la Fórmula 1 pondrán rumbo a Australia para disputar la tercera carrera de la temporada Fernando Alonso llegará al GP de Albert Park con el objetivo de sumar su segundo podio, tras la sanción sufrida en Arabia Saudí

Los pilotos de la Fórmula 1 y sus respectivos equipos tienen unos días de descanso antes de poner rumbo a Australia, concretamente a la ciudad de Melbourne, donde se disputará el tercer Gran Premio de la temporada en el circuito Albert Park.

Max Verstappen, piloto de Red Bull, llegará líder al Gran Premio de Australia tras ganar la primera carrera y quedar segundo en Jeddah, con la vuelta rápida. Su compañero de equipo, Checo Pérez, va pisándole los talones y el tercero en discordia es el español Fernando Alonso, que se subió al podio en Arabia Saudí pese a ser sancionado y quedar finalmente cuarto.

DRIVER STANDINGS



1-2 on track, 1-2 in the championship for Max and Checo 👏#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/AUqyWS1OXK