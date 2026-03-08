Fórmula 1
¿Cuándo y dónde es el próximo Gran Premio de Fórmula 1?
El próximo fin de semana, del 13 al 15 de marzo, se disputa la segunda cita del calendario 2026 de Fórmula 1, el GP de China, en el Circuito Internacional de Shanghai
Después del esperado e intenso arranque del Mundial de Fórmula 1 en Australia, el 'gran circo' no descansa y pone rumbo al siguiente escenario, el circuito Internacional de Shanghai, que albergará la 19ª edición del Gran Premio de China.
La segunda cita del campeonato de F1 2026, tendrá lugar del 13 al 15 de marzo y de nuevo tocará madrugar a la afición española, ya que la prueba se disputa en horario asiático, de madrugada en Europa. Además, al tratarse del primer gran premio en formato sprint esta temporada, se modifica también el programa de competición del fin de semana.
Horarios del GP China 2026 (*)
Viernes 13 de marzo
Libres 1: 04:30h - 05:30h
Sprint Shootout (Clasificación sprint): 08:30h - 09:15h
Sábado 14 de marzo
Carrera Sprint: 04:00h - 05:00h
Clasificación (QP): 08:00h - 09:00h
Domingo 15 de marzo
Carrera 08:00h - 10:00h
(*En hora de España)
Dónde ver el Gran Premio de China de F1 2026
El Gran Premio de China de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver en la plataforma de streaming deportivo de pago DAZN, que tiene los derechos en España, así como a través del Movistar+ abonándose a su canal motor. Por supuesto, también en la web de SPORT te informaremos en directo de los resultados de entrenamientos, clasificación y carreras
