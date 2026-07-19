FÓRMULA 1
¿Cuándo es la próxima carrera del Mundial de Fórmula 1?
El Gran Premio de Hungría, decimocuarta carrera del campeonato de F1 2026, tendrá lugar del 24 al 26 de julio en el circuito de Hungaroring
El 'gran circo' de la Fórmula 1 está a punto de irse de vacaciones, pero antes queda por delante el Gran Premio de Hungría, que se disputa esta próxima semana, del 24 al 26 de julio en el circuito de Hungaroring. Será un fin de semana en formato habitual, sin sprint, y con entrenamientos, clasificación y carrera a 70 vueltas en horarios europeos.
Para Aston Martin la cita debe marcar un punto de inflexión, ya que será en este escenario en el que el equipo de Fernando Alonso pondrá en pista el chasis B del fallido monoplaza ARM26 que hasta ahora, en las diez primeras pruebas de la temporada, se ha revelado como el peor coche de la parrilla, de lejos. Los de Silverstone, sin embargo, son cautos con las mejoras, recuerdan dónde están y lo difícil que será llegar a la zona media. En Zandvoort, tras la pausa estival, llegará el nuevo motor Honda.
Dónde ver online el Gran Premio de Hungría de F1 2026
El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver online en DAZN. Además de la plataforma de streaming deportivo, que tiene los derechos de emisión del Mundial en España, los abonados al canal motor de Movistar + también pueden seguir en directo la prueba. Y por supuesto en SPORT les mantendremos informados , con directos de todas las sesiones.
Horarios del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Viernes 24 de julio
- Entrenamientos Libres 1 (FP1): 13:30 horas
- Entrenamientos Libres 2 (FP2): 17:00 horas
Sábado 25 de julio
- Entrenamientos Libres 3 (FP3): 12:30 horas
- Previa clasificación DAZN: 15:30 horas
- Clasificación: 16:00 horas
Domingo 26 de julio
- Carrera (70 vueltas): 15:00 horas
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