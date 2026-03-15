¿Cuándo es la próxima carrera del Mundial de F1 2026?

Después de un intenso Gran Premio de China, que ha sido segundo de la temporada 2026 y el primero de los seis que este año se celebrarán en formato sprint, la Fórmula 1 pone rumbo a Japón, escenario de la tercera cita del calendario, los próximos días 27 al 29 de marzo.

El Gran Premio de Japón, en el Circuito de Suzuka, obligará nuevamente a madrugar a los aficionados españoles, después de los complicados horarios en Australia y China. Tanto la clasificación del sábado como la carrera del domingo arrancarán a las 7 de la mañana (hora española).

Estos son los horarios del GP de Japón 2026:

Viernes 27 de marzo

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 03:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 07:00 horas

Sábado 28 de marzo

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 03:30 horas

Clasificación: 07:00 horas

Domingo 29 de marzo

Previa carrera DAZN: 05:00 horas

Carrera: 07:00 horas

¿Dónde ver el GP de Japón de F1 2026?

Para no perderte nada de lo que suceda en el circuito de Suzuka, podrás seguir cada sesión, la clasificación y la carrera en la web de SPORT. La retransmisión televisiva del Gran Premio de Japón 2026 correrá a cargo de DAZN y también existe la opción de ver la prueba como abonado al canal motoro de Movistar+.