Fórmula 1
¿Cuándo es la próxima carrera del Mundial de F1 2026?
Tras la disputa de los dos primeros grandes premios de la temporada, en Australia y China, la F1 pone rumbo a Japón (27-29 de marzo)
Después de un intenso Gran Premio de China, que ha sido segundo de la temporada 2026 y el primero de los seis que este año se celebrarán en formato sprint, la Fórmula 1 pone rumbo a Japón, escenario de la tercera cita del calendario, los próximos días 27 al 29 de marzo.
El Gran Premio de Japón, en el Circuito de Suzuka, obligará nuevamente a madrugar a los aficionados españoles, después de los complicados horarios en Australia y China. Tanto la clasificación del sábado como la carrera del domingo arrancarán a las 7 de la mañana (hora española).
Estos son los horarios del GP de Japón 2026:
Viernes 27 de marzo
- Entrenamientos Libres 1 (FP1): 03:30 horas
- Entrenamientos Libres 2 (FP2): 07:00 horas
Sábado 28 de marzo
- Entrenamientos Libres 3 (FP3): 03:30 horas
- Clasificación: 07:00 horas
Domingo 29 de marzo
- Previa carrera DAZN: 05:00 horas
- Carrera: 07:00 horas
¿Dónde ver el GP de Japón de F1 2026?
Para no perderte nada de lo que suceda en el circuito de Suzuka, podrás seguir cada sesión, la clasificación y la carrera en la web de SPORT. La retransmisión televisiva del Gran Premio de Japón 2026 correrá a cargo de DAZN y también existe la opción de ver la prueba como abonado al canal motoro de Movistar+.
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