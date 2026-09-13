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FÓRMULA 1

¿Cuándo es la próxima carrera del Mundial 2026 de Fórmula 1?

Tras el intenso estreno del Madring, la F1 descansa una semana para regresar del 24 al 26 de septiembre en Bakú

Lando Norris, en Bakú

Lando Norris, en Bakú / ALI HAIDER

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

El 'gran circo' de la Fórmula 1 ha encadenado dos vibrantes grandes premios en Monza y Madrid y ahora se toma una semana de descanso. Pero atención porque la próxima parada del calendario 2026, el GP de Azerbaiyán, en el circuito urbano de Bakú no se celebra en domingo, sino en sábado.

En concreto la acción arrancará el jueves 24 de septiembre con la disputa de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, seguirá el viernes 25 con el FP3 y la clasificación y el sábado 26 se disputará la decimoquinta carrera de la temporada.

¿Dónde ver el GP de Azerbaiyán 2026 de F1?

El Gran Premio de Azerbaiyan de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver online en la plataforma de streaming deportivo DAZN y también en el canal motor de Movistar+, ambas opciones, de pago. Por supuesto puedes seguir todo lo que ocurra en el circuito de Bakú a través de la web de SPORT, con información en directo de entrenamientos, clasificación y carrera.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1:

Jueves 24 de septiembre

  • Entrenamientos Libres 1 (FP1): 10:30 horas
  • Entrenamientos Libres 2 (FP2): 14:00 horas

Viernes 26 de septiembre

  • Entrenamientos Libres 3 (FP3): 10:30 horas
  • Clasificación: 14:00 horas

Sábado 27 de septiembre

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  • Carrera (51 vueltas): 13:00 horas

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