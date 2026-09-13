¿Cuándo es la próxima carrera del Mundial 2026 de Fórmula 1?

El 'gran circo' de la Fórmula 1 ha encadenado dos vibrantes grandes premios en Monza y Madrid y ahora se toma una semana de descanso. Pero atención porque la próxima parada del calendario 2026, el GP de Azerbaiyán, en el circuito urbano de Bakú no se celebra en domingo, sino en sábado.

En concreto la acción arrancará el jueves 24 de septiembre con la disputa de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, seguirá el viernes 25 con el FP3 y la clasificación y el sábado 26 se disputará la decimoquinta carrera de la temporada.

¿Dónde ver el GP de Azerbaiyán 2026 de F1?

El Gran Premio de Azerbaiyan de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver online en la plataforma de streaming deportivo DAZN y también en el canal motor de Movistar+, ambas opciones, de pago. Por supuesto puedes seguir todo lo que ocurra en el circuito de Bakú a través de la web de SPORT, con información en directo de entrenamientos, clasificación y carrera.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1:

Jueves 24 de septiembre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 10:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 14:00 horas

Viernes 26 de septiembre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 10:30 horas

Clasificación: 14:00 horas

Sábado 27 de septiembre

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