¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1 2026? Fecha y dónde ver por TV y en directo

La Fórmula 1 ha dado carpetazo al GP de Barcelona-Catalunya. Una vez superada la cita en el trazado catalán, es momento de tomar un parón de dos semanas hasta el inicio de la siguiente parada del calendario: el GP de Austria.

El Red Bull Ring será el centro de todas las miradas del 26 al 28 de junio. De fuertes frenadas y pocas curvas decisivas, el trazado austríaco es un circuito rápido de mucha tracción con largas rectas. Su altitud y cambios de pendiente lo hacen muy vistoso, y suele favorecer los adelantamientos en las zonas de DRS, especialmente hacia las curvas 3 y 4.

Russell, en Barcelona / Valentí Enrich

Es una cita marcada en rojo por Red Bull, que disputará el habitual Gran Premio de casa en Austria. A pesar de que la marca de las bebidas energéticas no pasa por su mejor momento, la magia de Verstappen podría ser sinónimo de sorpresas en Spielberg siempre que el neerlandés encuentre el ritmo necesario.

Será un nuevo fin de semana complicado para Fernando Alonso y Aston Martin, que se encomienda a la segunda parte de la temporada para alzar el vuelo. El piloto asturiano deberá salvar el tipo hasta entonces y esperar un milagro desde Silverstone o Japón en forma de décimas y segundos sobre el asfalto en su AMR26.

¿Cuándo es el GP de Austria de F1 2026?

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 2026 se disputará el fin de semana del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring. Será la séptima prueba del calendario de F1 y se disputará dos semanas después del GP de Barcelona-Catalunya.

¿Dónde ver el GP de Austria de Fórmula 1 2026?

En España, el Gran Premio de Austria se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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