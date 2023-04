¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1 del Mundial de 2023?

Verstappen, Hamilton y Alonso compartieron podio y Carlos Sainz terminó muy enfadado por la penalización de cinco segundos Un cúmulo de adrenalina y diferentes emociones que dejan el Mundial más vivo que nunca y con el espectador 'enganchado' a las diferentes luchas

Albert Park albergó la tercera prueba del Mundial de la F1, un Gran Premio de Australia que dejó para el espectador una carrera caótica. Verstappen, Hamilton y Alonso compartieron podio y Carlos Sainz terminó muy enfadado por la penalización de cinco segundos, tras la acción con el piloto asturiano de Aston Martin en la tercera relanzada, que le dejó finalmente en P12.

Un cúmulo de adrenalina y diferentes emociones que dejan el Mundial más vivo que nunca y con el espectador 'enganchado' a las diferentes luchas, lo que provoca que todo el mundo tenga ganas de que llegue la siguiente carrera, el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú, uno de los circuito más abiertos de la temporada de Fórmula 1.

The provisional Top 10 points-scorers following a bonkers race in Melbourne 😅#AusGP #F1 pic.twitter.com/mM9XgUSKOe