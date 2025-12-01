¿Cuándo es la próxima carrera de F1? Fecha, horario y dónde ver el último Gran Premio de la temporada

El GP de Qatar, penúltima cita del Mundial de Fórmula 1 2025, se saldó con un triunfo de Max Verstappen que puso patas arriba la carrera por el título. Apagados los focos en el circuito de Lusail de Doha, los pilotos ponen el foco en el próximo y decisivo Gran Premio de la temporada, en el que se resolverá la incógnica de quién se corona como campeón.

Lando Norris afrontará el último gran premio de la temporada como líder de la clasificación general gracias a los 408 puntos obtenidos hasta la fecha, pero la incomprensible estrategia seguida por McLaren podría pasarle factura. El 'papelón' de Qatar ha dado alas a un Max Verstappen que llegó a estar a más de 100 puntos de la cabeza y ahora sueña con celebrar un nuevo título.

Con 396 puntos en su casillero particular, la posibilidad de que Verstappen protagonice un 'sorpasso' histórico es cada vez más real. Por el momento, el neerlandés ya ha dejado atrás a Oscar Piastri, desde el domingo tercer clasificado con 392 puntos, mientras que su gran rival se encuentra a apenas 12 unidades de distancia.

Max Verstappen celebra su victoria en el podio de Qatar, con Oscar Piastri y Carlos Sainz / Fatima Shbair

Con la emoción en todo lo alto, el 'Gran Circo' se traslada de Qatar a Abu Dhabi para vivir el esperado colofón final. El icónico circuito de Yas Marina será el escenario en el que se defina si Max Verstappen encadena su quinto título consecutivo o si algún McLaren termina con la tiranía del de Red Bull.

¿Cuándo empieza el próximo GP de Fórmula 1?

El GP de Abu Dhabi, último Gran Premio en el calendario del Mundial de MotoGP 2025, se celebrará del 5 al 7 de diciembre. Estos son los horarios completos de los tres días que componen la prueba:

Viernes 5 de diciembre Libres 1: 10:30 horas (CET)

Libres 2: 14:00 horas (CET) Sábado 6 de diciembre Libres 3: 11:30 horas (CET)

Clasificación: 15:00 horas (CET) Domingo 7 de diciembre Carrera: 14:00 horas (CET)

¿Dónde ver el último GP de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

El Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.