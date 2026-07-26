FÓRMULA 1
¿Cuándo es la próxima carrera de la F1 en 2026?
El Gran Premio de los Países Bajos, decimosegunda cita del Mundial de Fórmula 1 2026, tendrá lugar del 21 al 23 de agosto en el circuito de Zandvoort.
Hungría ha marcado este domingo el final de la primera parte de la temporada y abre una larga pausa veraniega de tres semanas. La F1 volverá a escena en el circuito neerlandés de Zandvoort, del 21 al 23 de agosto. El GP de los Países Bajos será la quinta de las seis citas del calendario 2026 en formato sprint, con una única sesión libre y dos clasificaciones y dos carreras a lo largo del fin de semana.
Para Aston Martin la duodécima prueba de la temporada será especialmente importante, ya que está previsto que debute el nuevo motor Honda. Tras las 16 mejoras que ha introducido el equipo de Fernando Alonso a nivel de chasis y aerodinámica en el Hungaroring, la llegada del nuevo propulsor en Zandvoort puede permitirles dar un salto cualitativo muy importante.
Donde ver el GP de los Países Bajos de F1 2026:
El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver a través de la plataforma de streaming deportivo DAZN. También en el canal motor para los abonados a Movista +. Y por supuesto podrás seguir la información en directo de los entrenamientos y carreras en la web de SPORT.
Horarios del GP de los Países Bajos de F1 2026:
Viernes 21 de agosto
Entrenamientos Libres 1 (FP1): 12:30 horas
Clasificación Sprint: 16:30 horas
Sábado 22 de agosto
Carrera Sprint: 12:00 horas
Clasificación: 16:00 horas
Domingo 23 de agosto
Carrera: 15:00 horas
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