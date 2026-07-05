¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

El mundial de Fórmula 1 se acerca a su ecuador y tras el fin de semana en Silverstone (Gran Bretaña), el 'Gran Circo' aterriza en el emblemático trazado de Spa-Francorchamps para disputar el Gran Premio de Bélgica, décima cita del curso 2026. Será la penúltima cita antes de que el trazado empiece a rotarse cada dos cursos con el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La cita se disputará en dos semanas, en el fin de semana del 17 al 19 de julio. También será la penúltima antes del parón de verano, que se iniciará tras la cita en Hungría (24-26 de julio) y se terminará con el Gran Premio de Países Bajos (21-23 de agosto).

Se trata de uno de los circuitos que más apreciados por los seguidores del automovilismo. Es, además, el trazado más largo del campeonato, con 7,004 kilómetros de longitud, repartidos en 19 curvas, de las que que nueve son a derecha y diez a izquierda. Combina rectas largas y curvas rápidas, por lo que es uno de los circuitos favoritos también para los pilotos.

Uno de sus sectores más reconocidos es la Eau Rouge, la curva más emblemática del campeonato, y la posterior Raidillon. El maravilloso entorno del bosque de las Ardenas hace de la pista uno de los trazados más especiales.

¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

DAZN tiene los derechos de emisión de la F1 en España y ofrecerá en directo, bajo modalidad de pago, todas las sesiones del GP de Bélgica de F1, así como la Academy femenina, F2 y F3. También es posible seguir la carrera abonándose al canal motor de Movistar. Y por supuesto habrá que estar atento a la información en directo de la web de SPORT.

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026