¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Sin descanso después del Gran Premio de Austria, la Fórmula 1 pone ahora rumbo a Gran Bretaña ya que la próxima carrera, en el circuito de Silverstone, se disputa esta próxima semana, del 3 al 5 de julio. Además, vuelve el formato sprint por cuarta vez esta temporada y habrá que estar atento a la diferencia de una hora con Inglaterra,

La segunda carrera sprint de la historia de la F1 en Silverstone será la cuarta de 2026. También habrá sprint en Zandvoort el 22 de agosto y la última del año, el 10 de octubre en el GP de Singapur.

Como en Reino Unido es una hora menos que en España, los horarios del gran premio cambian ligeramente. Todo empezará con la FP1, única sesión de libres, el viernes a las 13:30h de España. La clasificación sprint, que definirá la parrilla para la carrera corta del sábado, será el viernes a las 17:30h de España.

La carrera sprint del GP de Gran Bretaña arrancará el sábado 4 de julio a las 13:00h de España. La clasificación para ordenar la parrilla del domingo se disputará a continuación, a las 17:00h. Y el plato fiuerte del fin de semana, la carrera principal del GP de Gran Bretaña 2026 de F1, empezará el domingo a las 16:00h de España.

¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

DAZN tiene los derechos de emisión de la F1 en España y ofrecerá en directo, bajo modalidad de pago, todas las sesiones del GP de Gran Bretaña de F1, así como la Academy femenina, F2 y F3. También es posible seguir la carrera abonándose al canal motor de Movistar. Y por supuesto habrá que estar atento a la información en directo de la web de SPORT.

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026

*Hora en España

Viernes 3 de julio

FP1 13:30h

Clasificación sprint 17:30h

Sábado 4 de julio

Carrera sprint (17 vueltas) 13:00h

Clasificación 17:00h

Domingo 5 de julio

Carrera principal (52 vueltas) 16:00h