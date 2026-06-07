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FÓRMULA 1

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Mónaco ha inaugurado la temporada europea, con nueve circuitos en el calendario. El 'gran circo' desembarca esta semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que se prepara para emociones fuertes

La F1 vuelve a Barcelona

La F1 vuelve a Barcelona / Circuit de Barcelona

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Del 12 al 14 de junio, el 'Gran Circo' de la Fórmula 1 aterrizará en el Circuit de Barcelona para celebrar el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026. La prueba catalana, que llega a su 36ª edición consecutiva, cambia de nombre, ya que a partir del próximo mes de septiembre el GP de España recalará en el nuevo circuito urbano de Madrid.

Kimi Antonelli (Mercedes) llega líder a Montmeló, en un fin de semana que promete emociones fuertes, aunque con menos expectativas para los pilotos españoles, Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que esta temporada están sufriendo con sus respectivos monoplazas.

Para la legión de fans del bicampeón asturiano hay un aliciente añadido: La carrera de Barcelona ha firmado una renovación bianual con Liberty Media, alternándose con Spa-Francorchamps. Es decir, que la F1 no volverá al Circuit hasta 2028 y para entonces quizá Fernando Alonso no siga en activo, por lo que quizá sea la última oportunidad de verle en acción en casa.

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya 2026 de F1:

VIERNES, 12 DE JUNIO

Libres 1 13:30 horas

Libres 2 17:00 horas

SABADO, 13 DE JUNIO

Libres 3 12:30 horas

Clasificación 16:00h horas

DOMINGO, 14 DE JUNIO

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Carrera (66 vueltas) 15:00 horas

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