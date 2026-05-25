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FÓRMULA 1

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

El Mundial de Fórmula 1 volverá a la acción del 5 al 7 de junio en Mónaco, primera parada europea del 'gran circo'

Mónaco, próximo escenario del Mundial

Mónaco, próximo escenario del Mundial / @F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

 La Fórmula 1 salta de continente después de los Grandes Premios en Australia, Asia y América, para abordar el calendario en Europa. Tras la victoria de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Canadá, el piloto italiano llegará como sólido líder a la próxima carrera del campeonato , del 5 al 7 de junio en Mónaco, uno de los grandes premios con más historia y glamour.

El circuito de Montecarlo es característico por su difícil trazada y por ser uno de los pocos que priman la habilidad del piloto más que el rendimiendo del monoplaza. Es el más corto del año, con una longitud de 3,337 km y 78 vueltas, lo que hace que esta carrera tenga una distancia de 260,286 kilómetros.

La primera toma de contacto de los pilotos con la pista es el viernes 5 de junio a las 13:30h, momento en que tendrán lugar los libres 1, que darán paso al segundo entrenamiento a las 17:00h. El día siguiente, sábado 6 de junio a las 12:30h, será el tercer y último entrenamiento libre, de tal manera que a las 16:00h llega la clasificación.

¿Dónde ver online el Gran Premio de Mónaco de F1 2026?

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver online en la plataforma de streaming deportivo DAZN. También los abonados al canal motor de Movistar + y por supuesto, tendrán información completa en la web de SPORT.

Horarios de Gran Premio de Mónaco de F1 2026

Viernes 5 de junio

  • Entrenamientos Libres 1 (FP1): 13:30 horas
  • Entrenamientos Libres 2 (FP2): 17:00 horas

Sábado 6 de junio

  • Entrenamientos Libres 3 (FP3): 12:30 horas
  • Previa clasificación DAZN: 15:30 horas
  • Clasificación: 16:00 horas

Domingo 7 de junio 

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  • Previa carrera DAZN:13:00 horas
  • Carrera: 15:00 horas

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