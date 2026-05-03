¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

El Mundial 2026 de Fórmula 1, después de un agitado GP de Miami, se mantiene en continente americano para disputar el Gran Premio de Canadá, del 22 al 24 de mayo. La cita en el trazado Gilles-Villeneuve, tras la cancelación de Bahréin y Arabia Saudí, se presenta como la quinta prueba de un campeonato que llega con Kimi Antonelli como líder destacado de la general.

El piloto de Mercedes sumó en Miami su tercera victoria consecutiva y se consolida como el hombre a batir en este 2026. Después de cuatro carreras acumula ya 100 puntos, 20 más que el segundo, su compañero George Russell. En el tercer puesto aparece Charles Leclerc, con 63 unidades.

Antonelli, en Miami / AFP7 vía Europa Press

Lando Norris, vigente campeón mundial, aparece en la cuarta plaza gracias a su buen rendimiento en el GP de Miami. El británico se hizo con la pole en la sprint y se llevó también la victoria. El domingo en carrera tuvo cerca el triunfo pero tuvo que conformarse con la segunda plaza. Un puesto que evidencia el paso adelante de la escudería respecto a las primeras carreras y que aprieta más si cabe el campeonato.

El curso pasado, Mercedes reinó en el GP de Canadá con un doblete. George Russell se hizo con la victoria y Kimi Antonelli subió al tercer escalón del podio. Max Verstappen finalizó en la segunda posición en uno de los pocos GP que no se llevaron los pilotos de McLaren. Como en Miami, Canadá repartirá unos puntos extra con una nueva sprint, la tercera del curso.

Podio del GP de Canadá 2025 / SHAWN THEW / EFE

¿Dónde ver el GP de Canadá 2026?

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver online en la plataforma de streaming deportivo DAZN, que tiene los derechos de retransmisión en España. Es una modalidad de pago, al igual que el canal motor de Movistar+ , que también ofrece el campeonato en directo. Desde la web de SPORT les informaremos en directo de lo que ocurra en entrenamientos, clasificación y carrera.

Horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo

Entrenamientos libres 1 (FP1): 18.30 CET

Clasificación sprint: 22.30 CET

Sábado 23 de mayo

Sprint: 18.00 CET

Clasificación 22.00 CET

Domingo 24 de mayo