Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DGTEspanyol - Real MadridAlineación Real Madrid hoyDónde ver Espanyol - Real MadridCarrera GP Miami F1Barça - Gran CanariaCuentas Barcelona LaLigaBarcelona - BayernBarcelona Final Champions FemeninaFinal Champions femeninaSinner - ZverevClasificación Tour RomandíaEconomíaDeclaración de la rentaSegunda RFEFJulián ÁlvarezPogbaBarça - Gran CanariaBarcelona - Real MadridMundial Relevos 2026España Mundial RelevosVuelta a España femeninaRua BarçaNBA playoffsIturralde GonzálezRufiánJubilaciónSeguridad SocialPS StoreMbappé Ester Expósito
instagramlinkedin

F1

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Tras el GP de Miami, el campeonato recala en el circuito Gilles-Villeneuve para el Gran Premio de Canadá, quinta prueba del Mundial 2026

Russell se llevó la victoria en Candá en 2025

Russell se llevó la victoria en Candá en 2025 / SHAWN THEW / POOL / EFE

Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Mundial 2026 de Fórmula 1, después de un agitado GP de Miami, se mantiene en continente americano para disputar el Gran Premio de Canadá, del 22 al 24 de mayo. La cita en el trazado Gilles-Villeneuve, tras la cancelación de Bahréin y Arabia Saudí, se presenta como la quinta prueba de un campeonato que llega con Kimi Antonelli como líder destacado de la general.

El piloto de Mercedes sumó en Miami su tercera victoria consecutiva y se consolida como el hombre a batir en este 2026. Después de cuatro carreras acumula ya 100 puntos, 20 más que el segundo, su compañero George Russell. En el tercer puesto aparece Charles Leclerc, con 63 unidades.

KIMI ANTONELLI Andrea (ita), Mercedes AMG F1 Team W16, portrait during the Formula 1 Miami Grand Prix 2026, 4th round of the 2026 Formula One World Championship from May 1 to 3, 2026 on the Miami International Autodrome, in Miami Gardens, USA - Photo Alberto Vimercati / DPPI AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Antonelli, en Miami / AFP7 vía Europa Press

Lando Norris, vigente campeón mundial, aparece en la cuarta plaza gracias a su buen rendimiento en el GP de Miami. El británico se hizo con la pole en la sprint y se llevó también la victoria. El domingo en carrera tuvo cerca el triunfo pero tuvo que conformarse con la segunda plaza. Un puesto que evidencia el paso adelante de la escudería respecto a las primeras carreras y que aprieta más si cabe el campeonato.

El curso pasado, Mercedes reinó en el GP de Canadá con un doblete. George Russell se hizo con la victoria y Kimi Antonelli subió al tercer escalón del podio. Max Verstappen finalizó en la segunda posición en uno de los pocos GP que no se llevaron los pilotos de McLaren. Como en Miami, Canadá repartirá unos puntos extra con una nueva sprint, la tercera del curso.

Montreal (Canada), 15/06/2025.- Mercedes driver George Russell of Britain, first place, (C), Red Bull Racing driver Max Verstappen of Netherlands, second place (L) and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, third place, stand in the podium after the Formula 1 Grand Prix of Canada at the Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal, Canada, 15 June 2025. (Fórmula Uno, Italia, Países Bajos; Holanda, Reino Unido) EFE/EPA/SHAWN THEW. gp canada 2025. circuito gilles villeneuve

Podio del GP de Canadá 2025 / SHAWN THEW / EFE

¿Dónde ver el GP de Canadá 2026?

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver online en la plataforma de streaming deportivo DAZN, que tiene los derechos de retransmisión en España. Es una modalidad de pago, al igual que el canal motor de Movistar+ , que también ofrece el campeonato en directo. Desde la web de SPORT les informaremos en directo de lo que ocurra en entrenamientos, clasificación y carrera.

Horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo

  • Entrenamientos libres 1 (FP1): 18.30 CET
  • Clasificación sprint: 22.30 CET

Sábado 23 de mayo

  • Sprint: 18.00 CET
  • Clasificación 22.00 CET

Domingo 24 de mayo

Noticias relacionadas y más

  • Carrera: 22.00 CET

TEMAS