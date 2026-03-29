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Fórmula 1

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Tras el GP de Japón, la F1 inicia un largo parón hasta el GP de Miami (3 mayo), debido al conflicto bélico de Oriente Medio

Miami, próxima cita del calendario de F1

Miami, próxima cita del calendario de F1 / @F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Finalizado el Gran Premio de Japón, tercera cita del campeonato del mundo de Fórmula 1 en 2026, el 'gran circo' abre un largo e inesperado parón de un mes debido a la guerra de Irán, que ha provocado la suspensión de las pruebas de Bahrein y Arabia programadas en abril.

De esta forma, el próximo gran premio será el de Miami, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo en el circuito Hard Rock de la ciudad de Florida y recupera el formato de fin de semana sprint. Una prueba que estaba programada como la sexta del Mundial y ahora será la cuarta, presumiblemente de 22, aunque Arabia podría encontrar hueco en el calendario a final de curso.

¿Dónde ver el GP de Miami 2026?

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026, al igual que el campeonato íntegro de F1, se puede ver online en la plataforma de streaming deportivo DAZN, que tiene los derechos de retransmisión en España. Es una modalidad de pago, al igual que el canal motor de Movistar+ , que también ofrece el campeonato en directo. Desde la web de SPORT les informaremos en directo de lo que ocurra en entrenamientos, clasificación y carrera.

¿Horarios el GP de Miami 2026?

Viernes 1 de mayo

  • Entrenamientos Libres 1 (FP1): 18:30 horas
  • Clasificación Sprint: 22:30 horas

Sábado 2 de mayo

  • Carrera Sprint: 18:00 horas
  • Clasificación: 22:00 horas 

Domingo 3 de mayo 

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  • Carrera: 22:00 horas

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