¿Cuándo es la próxima carrera del calendario de F1?

El circuito Madring alza el telón el próximo fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, y se estrena como escenario del Gran Premio de España de Fórmula 1 para los próximos diez años. Un trazado diferente, contruído a contrareloj en los últimos 16 meses en el entorno de IFEMA y Valdebebas y que tiene en la curva peraltada 'Monumental' su punto más icónico.

Para Fernando Alonso y Carlos Sainz correr un segundo gran premio en España, después de participar en junio en el GP de Barcelona-Catalunya, será sin duda muy especial. Además, el piloto madrileño ejerce como embajador del Madring.

¿Dónde ver el GP de España de F1 2026?

El Gran Premio de España de Fórmula 1 2026 se podrá ver en abierto por Telcinco y a través de las plataformas de pago DAZN F1 y en Movistar+. También cuentas con la opción de seguir todo lo que suceda en el Madring a través de los directos de la web de SPORT.

Horarios del GP de España de F1 2026:

Viernes 11 de septiembre:

Entrenamientos Libres 1: 13:30 horas - 14:30 horas

Entrenamientos Libres 2: 17:00 horas - 18:00 horas

Sábado 12 de septiembre:

Entrenamientos Libres 3: 12:30 horas - 13:30 horas.

Clasificación de Madring: 16:00 - 17:00 horas.

Domingo 13 de septiembre:

Carrera de Madring (57 vueltas): 15:00 horas.