FÓRMULA 1
¿Cuándo es la próxima carrera del calendario de F1?
Después de una larga espera, esta semana se estrena la F1 en el Madring, escenario del GP de España 2026, del 11 al 13 de septiembre
El circuito Madring alza el telón el próximo fin de semana, del 11 al 13 de septiembre, y se estrena como escenario del Gran Premio de España de Fórmula 1 para los próximos diez años. Un trazado diferente, contruído a contrareloj en los últimos 16 meses en el entorno de IFEMA y Valdebebas y que tiene en la curva peraltada 'Monumental' su punto más icónico.
Para Fernando Alonso y Carlos Sainz correr un segundo gran premio en España, después de participar en junio en el GP de Barcelona-Catalunya, será sin duda muy especial. Además, el piloto madrileño ejerce como embajador del Madring.
¿Dónde ver el GP de España de F1 2026?
El Gran Premio de España de Fórmula 1 2026 se podrá ver en abierto por Telcinco y a través de las plataformas de pago DAZN F1 y en Movistar+. También cuentas con la opción de seguir todo lo que suceda en el Madring a través de los directos de la web de SPORT.
Horarios del GP de España de F1 2026:
Viernes 11 de septiembre:
Entrenamientos Libres 1: 13:30 horas - 14:30 horas
Entrenamientos Libres 2: 17:00 horas - 18:00 horas
Sábado 12 de septiembre:
Entrenamientos Libres 3: 12:30 horas - 13:30 horas.
Clasificación de Madring: 16:00 - 17:00 horas.
Domingo 13 de septiembre:
Carrera de Madring (57 vueltas): 15:00 horas.