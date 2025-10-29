La promesa de Aston Martin a Alonso: "Ganar varios campeonatos seguidos"

Aston Martin mira con optimismo a 2026. A pesar de que la cruda realidad choca de bruces con una escudería creada para ganar, lo cierto es que el equipo verde sigue enfocado en un plan que siguen sin fisuras hasta el final. La confianza dentro de Aston es total de que los éxitos están por llegar, algo que se desprende de la última entrevista a Andy Cowell a Maaden.

El Team Principal del equipo ha hablado de muchos aspectos de actualidad del equipo verde, empezando por la llegada de Adrian Newey a la escudería: "Adrian tiene un historial impresionante, pero su atención al detalle y su entusiasmo por seguir adelante son sencillamente alucinantes", explica. "Ha impulsado a toda la organización. Es un ingeniero al 110%. No le interesa ir a reuniones para hablar sobre la organización del negocio, lo único que hace es pasar el día mirando los detalles del coche de carreras", detalla.

Newey y los objetivos

Andy Cowell profundiza en la importancia de tener a Newey en el equipo y cómo hacer para que tenga las mejores herramientas para trabajar: "¿Cómo le das lo que necesita para construir el coche que puede construir? Creo que ahí tengo ventaja: yo también empecé en ingeniería, desarrollando componentes", apunta. "No es solo un aerodinamista. No es solo un especialista en dinámica de vehículos. Diseña el coche completo. Observa todos los aspectos, desde el flujo de aire hasta la facilidad con la que se pueden hacer ajustes durante un fin de semana de carrera. Está obsesionado con el detalle, pero también entiende cómo se gana un campeonato".

Set big goals.



CEO and Team Principal, Andy Cowell, gives us the lowdown on the team's ambitions for greatness. #UnearthYourGreatness @MaadenKSA pic.twitter.com/Pg4wiKIrag — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 28, 2025

Sobre el trabajo de la escudería en completo, para el Team Principal hay algo que no deben perder de vista: "No prometas más de lo que puedes cumplir y asegúrate de que tengamos un único objetivo: el coche de carreras", reflexiona. "¿Qué vamos a hacer todos por el coche de carreras? Establecer metas muy, muy ambiciosas, establecer metas que todo el mundo considere imposibles, pero luego hacerlas posibles. Y eso es trabajo en equipo, la visión de llegar a la cima y luego mantenerse en ella, establecer esos objetivos difíciles", añade.

Y esas metas, como promete el Cowell, son simples: "Ganar varios campeonatos consecutivos. Eso es lo que nos esforzamos por hacer", apunta. "Y sí, lo conseguiremos. En realidad, lo que estamos hablando aquí es de cómo se puede descubrir la grandeza en esta organización, de trabajo en equipo", termina el CEO de Aston Martin. Unas palabras que invitan al optimismo a Fernando Alonso, quien está a las puertas de cerrar una temporada para olvidar en cuanto a resultados y mala fortuna. 2026 espera.